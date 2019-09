‘El Químico’ arremete contra Noroeste y TVP por investigación sobre publicidad oficial

El Alcalde defiende que solo ha gastado $4.5 millones en medios de comunicación, tal como lo documentó Noroeste, pero no admite que el presupuesto es de $13.9 millones y con contratos no transparentados a medios no regulados

Netzahualcóyotl Ceballos

23/09/2019 | 3:12 PM

Foto: Noroeste

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres arremetió contra Noroeste luego de que este medio publicó una investigación que arroja un incremento del 4.5 por ciento en el presupuesto de publicidad oficial durante 2019, ascendiendo a 13.9 millones de pesos, pese a su discurso de austeridad. En su discurso del lunes cívico, en el Jardín de Niños Gandhi, “El Químico” pidió pruebas pese a que la asignación de recursos se encuentra en el portal de Transparencia del mismo Ayuntamiento de Mazatlán, como lo refiere la investigación. “Un medio de comunicación decía que mentíamos, aportan según ellos pruebas de que gastamos 13 millones y medio de pesos en publicidad, no nos gusta publicitarnos, eso se lo dejamos a otros gobiernos”, declaró en su discurso el Alcalde, refiriéndose a esta casa editorial. “Hemos gastado 4 millones y medio y exijo, a ese medio, a esa prensa, que me responda, está mintiendo flagrantemente a la ciudadanía, 4 millones y medio de pesos es lo que hemos gastado en medios de comunicación, lo que pasa es que ya no reciben beneficio de la ciudad, los beneficios son para el pueblo, lo digo fuerte, lo digo claro, no se dejen engañar”. Minutos más tarde, al ser abordado por una periodista de la televisora TVP sobre el mismo el tema, Benítez Torres le dijo que “hay empresarios muy mañosos como su jefe”, y aseguró una vez más que Noroeste mentía. “No coinciden con las cifras que nosotros tenemos, hay empresarios muy mañosos como su jefe, lo que dijo Noroeste es falso y tiene que demostrarlo, hasta ahorita hemos gastado 4 millones y medio de pesos en publicidad”, manifestó Benítez Torres. La investigación de Noroeste sí precisa que el incremento es en el presupuesto, pero que efectivamente hasta julio de 2019 el Ayuntamiento sólo ha gastado un 30 por ciento de esos recursos, es deir, 4.2 millones de pesos. Sin embargo, lo que la publicación de Noroeste señala es la falta de transparencia en los convenios de publicidad oficial y la preminencia de contratar a medios no regulados, como páginas web y de Facebook, en lugar de los regulados e inscritos en el padrón de medios de la Segob, por ejemplo. Pese a discurso contra medios, El Químico amplió a $13.9 millones su presupuesto para difusión De las 30 empresas y comunicadores que aparecen en el listado actual de proveedores de la dirección de Comunicación Social, sólo cuatro cubren este requisito. Según una revisión que se hizo a los contenidos publicados en estos medios, son espacios informativos que se dedican principalmente a cubrir eventos oficiales y a copiar y pegar los contenidos que produce el área de comunicación del gobierno municipal, sin mayor contenido periodístico. #Alcalde

#Noroeste

#Publicidad oficial

