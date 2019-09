El Químico asegura que el Congreso no tiene facultades para citarlo a comparecer por torres y condominios

Puedo enviar la información por escrito, y si quiero, no voy, pero voy a valorarlo, les manda decir a los diputados

Belizario Reyes

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que el Congreso del Estado no tiene facultades para citarlo a comparecer a él y a otros funcionarios de su administración por presuntos permisos irregulares para torres departamentales, pero puede enviar la información por escrito o si quiere no va, pero lo está valorando.

Con respecto al Punto de Acuerdo que emitió a principios del mes en curso el Congreso del Estado, para que él, su director de Planeación y Desarrollo Urbano, y el director del Instituto Municipal de Planeación, comparezcan ante las comisiones unidad de Planeación y Desarrollo, y de Ecología y Desarrollo Sustentable de dicho Poder Legislativo, agregó que los legisladores están mal informados o son mal intencionados.

Congreso llama a investigar torres y condominios en colonias y fraccionamientos de Mazatlán

"Mazatlán está detonando como nunca en la historia y eso hace, aunque no lo crea, que les duela a muchos, puedo enviar la información por escrito, y si quiero, no voy, pero voy a valorarlo", añadió Benítez Torres en entrevista.

"Yo le dí instrucciones a Implan y a Planeación por si decidimos ir, pero es que (el Congreso del Estado) no tiene facultades para citarnos. Yo si voy, decido ir por gusto, pero no por que me citen".

-- ¿Ya le dieron alguna fecha?

"Ellos no nos pueden imponer fechas porque no tienen facultad para citarnos, ayer lo dijo uno de los voceros de esa comisión, apodado 'El Lobito', que más bien parece 'oveja', ese 'Lobito' dice que nosotros tenemos que decidir si damos la cara o no, porque sabe bien que no tienen facultades para citarnos".

El Punto de Acuerdo del 10 de septiembre también establece exhortar a la Síndica Procuradora de Mazatlán a iniciar una investigación sobre la denuncia pública realizada por vecinos de los fraccionamientos Sábalo Country, El Dorado, Gaviotas, Lomas de Mazatlán, El Toreo, Flamingos, Antiguo Aeropuerto, Palos Prietos, Los Pinos, Ferrocarrilera y Centro Histórico sobre presunta expedición de permisos del Ayuntamiento para demolición de inmuebles y construcción de torres departamentales.

"Lo que ha sucedido en Mazatlán siempre lo he dicho, la corrupción era la madre de la desgracia de Mazatlán, entonces si había mochada, si había compadrazgo, amigazgo, se permitía construir donde fuera, como quisieran, invadir lugares que no debería invadir, hoy las cosas cambiaron", añadió Benítez Torres, "por eso les digo que se preocupen los que se fueron, nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos".

Recordó que hace poco lo visitó un ahijado suyo pidiéndole que le permitiera una construcción en una zona donde el uso de suelo no está para eso, y le dijo que lo quería mucho pero si fuera respetuoso de su padrino y de la ley, no le pediría que hiciera cosas fuera de la legalidad.

"Y esa es mi forma de ser, así sean amigos o familia, no voy a cambiar", reiteró.

El Alcalde también enfatizó que para que se otorguen permisos para construcción los solicitantes deben cumplir con la normatividad, que saquen todos sus permisos y quien cumpla se le autorizará.