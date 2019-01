El Químico Benítez dice que lo bailado nadie se lo quita, por ir a ver a Venados a Ciudad Obregón

Asegura que cumplió con su horario de trabajo y viajó en vehículo particular, no en uno oficial

Sheila Arias

“Sí... y viera cómo me divertí”, así el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres confirmó que dejó a un encargado del despacho para viajar a Obregón, el martes pasado, en día hábil, a un partido de beisbol entre Yaquis y Venados.

“Me encantó el juego, soy aficionado de siempre a viajar, a ver ese tipo de partidos, y más que nada para apoyar al equipo que amamos”, precisó ayer al final de la primera sesión de Cabildo.

El Alcalde fue fotografiado esa noche en gradas del estadio, incluso las imágenes circularon por redes sociales, éstas revelaron que lo acompaño David González Torrentera, el director de Desarrollo Económico municipal, y uno de sus cercanos.

“Salimos a las dos de la tarde, desde las siete estábamos laborando, y regresamos en la mañana a las ocho ya del miércoles... viajamos de día y de noche, así es la afición”, comentó.

-- ¿En qué se fue Alcalde?

“En un vehículo que no es del Ayuntamiento”.

Aseguró que los gastos fueron propios y que no dejó al Municipio sin “riendas”, pues el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, quedó al frente, incluso el miércoles a las 9:00 horas encabezó el programa “De cara al pueblo”, un encuentro semanal con medios de comunicación ante la ausencia "El Químico".

El Alcalde precisó que los gastos hasta los compartieron con otros que lo acompañaron.

“Hicimos la solicitud, dejamos de encargado al Secretario, yo cumplí con la normatividad. Hay que ir el viernes a apoyar a los Venados, no tenemos nada que esconder la verdad, yo lo que sí quiero dejar en claro que no me ausenté dos días de la oficina, tengo forma de demostrar que no estuve ni 20 horas fuera de la ciudad”, precisión.

Sin embargo, al día siguiente del partido, atendió agenda, pero al medio día.

“Me tomé una cervecita. Fue en la noche, era hora de descansar y había un encargado del despacho”, reiteró.

Al respecto, el director de Desarrollo Económico, David González Torrentera, también aseguró que cumplió con su trabajo.

“Fuimos como buenos aficionados, al término de la agenda de ese día, nos fuimos a Obregón. (El miércoles) tuve agenda con unos inversionistas, estuve con ellos a las ocho de la mañana, estuvo pesadito... fue a las dos de la tarde ya habíamos cumplido con la agenda, al día siguiente estábamos trabajando,. Si la ciudanía pide que nos lo descuenten (el día), que nos lo descuenten, ver el gran juego que dio nuestro equipo nos da suficiente para eso, no se incumplió en nada”.