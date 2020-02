El Químico Benítez dice que si AMLO le pide ser candidato a Gobernador, ahí estará en la boleta del 2021

Yo siempre espero los tiempos, por eso es que no manifiesto mi deseo, dice el Presidente Municipal de Mazatlán

Belizario Reyes

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres manifestó que si el Presidente Andrés Manuel López Obrador se lo pidiera, buscaría la candidatura a la gubernatura de Sinaloa en las próximas elecciones.

En entrevista dijo que sí aceptaría ser candidato a Gobernador, pero la verdad no se ha puesto a analizarlo.

"Yo lo que dije es que soy soldado de este movimiento, yo nunca me he ido por la libre, yo siempre espero los tiempos, por eso es que no manifiesto mi deseo, pero lo que sí es seguro es que si el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) me lo pidiera, por supuesto que aceptaría (la candidatura a la gubernatura de Sinaloa), sí, por supuesto", recalcó.

También dijo que su esposa no le ha manifestado tener interés de una candidatura de elección popular, pero él reconoce el trabajo que Gabriela Peña Chico hace como presidenta del DIF municipal, así como el carisma que tiene.

Agregó que sabe que en cualquier posición que esté, podría tener muy buenos resultados, aunque precisó que no es conveniente que su esposa busque la candidatura a la Alcaldía de Mazatlán.