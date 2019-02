El Químico Benítez lee la cartilla a sus funcionarios

Si no mejoran el trabajo de sus dependencias, les cantarán Las Golondrinas, adelantan

Sheila Arias

A punto de cumplir 100 días en el Gobierno, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres evaluó a todo su equipo de trabajo.

La orden fue mejorar la comunicación entre ellos, y previó ya los primeros cambios de mando. Les leyó la cartilla, en resumen.

La reunión privada con los directores la encabezó en su oficina, "El Químico" los convocó después de las 09:00 horas para el primer análisis general de tres meses, en el umbral de los 100 días de mandato, sólo faltaron dos directores que están incapacitados, dijo.

-- ¿Y qué evaluó?

“Primeramente atendimos cosas internas de comunicación, a veces los resultados no son los que deseamos porque no hay comunicación como debiera entre nosotros, hicimos ajustes en todas las áreas, en seguridad, Oficialía Mayor, Ecología, porque originalmente están entrelazados todos y definimos quiénes son los enlaces para actuar conjuntamente y atender a la ciudadanía, hicimos ajustes para trabajar lo mejor posible”.

Agregó que sí habrá cambios de mando, y que está satisfecho con los resultados, pero no de todos.

“De la mayoría sí”.

-- ¿Y de los que no ¿habrá ajustes?

“A lo mejor sí... en cuanto se den yo les informo”.

-- ¿Por qué haría el Alcalde un ajuste?

“Pues si no han cumplido con el objetivo y si no están haciendo su trabajo bien, tendremos qué hacer ajustes, por supuesto... no sé todavía, tendría qué verificar algunos datos que me dieron, no tengo definido para qué voy a mentir, (pero) sí va a ver algo, cómo no”.

Así, el morenista adelantó que ha previsto cambio de mandos.

De manera extraoficial se informó que, en la reunión privada, "El Químico" les leyó la cartilla a todos, presionó en Servicios Públicos y Obras Públicas para mantener acciones y aterrizar los proyectos una vez que lleguen los recursos para este año; convocó a la prudencia si hay diferencias entre directores, y urgió a una nueva estrategia de comunicación interna y externa, busca que los ciudadanos conozcan de manera más efectiva el trabajo de Morena.

El encuentro se prolongó casi dos horas con la advertencia de los primeros cambios.