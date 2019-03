El Químico Benítez se desmarca de las fosas de Miravalles

El Alcalde asegura que no le toca inmiscuirse en el caso, que no le corresponde a la Policía Municipal

Sheila Arias

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres se desmarcó del caso Miravalles, la comunidad donde se han encontrado 23 cuerpos en apenas cuatro días de búsqueda en fosas clandestinas, todos localizados por "rastreadoras".

"Es la herencia que nos dejó Felipe Calderón... nosotros no le vamos a entrar", comentó en entrevista.

Reiteró que este caso no le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, lo dejará en manos de las autoridades investigadoras, de la Fiscalía General del Estado.

"No nos compete a nosotros, en eso que está sucediendo no nos vamos a meter... no son de ahí, son sembrados de muchos lados, no son de Mazatlán", precisó.

Los 23 cuerpos hallados en Miravalles se han recuperado en el último mes, entre brechas, donde los rondines de seguridad pública llegan contados. En esta zona habitan menos de 200 familias, todavía hay carencias de agua potable y electrificación.

De acuerdo con datos de la Vicefiscalía en la zona sur, en estas fosas clandestinas se han encontrado hombres y mujeres, cuyas familias ya los habían reportado como desaparecidos.