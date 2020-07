El Químico, de nuevo 'olvida' disculparse con la Síndica Procuradora; es la tercera vez

Desaprovecha Luis Guillermo Benítez Torres la sesión ordinaria de Cabildo 42 para cumplir con el mandato del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa

Alma Soto

Por tercera ocasión consecutiva, el Presidente Municipal Luis Guillermo Benítez Torres omitió cumplir el mandato del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, que en el dictamen TESIN JEP02/2020 ordena que ofrezca una disculpa pública a la Síndica Procuradora durante la sesión de Cabildo más próxima, que fue la 40, del 25 de junio pasado.

Hoy jueves se realizó la sesión ordinaria 42 y la disculpa a Elsa Bojórquez Mascareño no llegó.

Entrevistada unos días antes de la sesión, Bojórquez Mascareño dijo no esperar la obligada disculpa, porque lo que no se hace de corazón, no vale.

“Lo que quiero es que me permitan trabajar, como también se ordenó en el fallo que emitió el TEES, pero tampoco lo han hecho”, dijo.

Se refirió a la negativa de las paramunicipales Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo de Mazatlán y la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Sustentable de Mazatlán, a ser revisadas con el argumento de que ya tienen una auditoría.

Durante la sesión de Cabildo se aprobó la ampliación de horarios para negocios con venta y expedición de bebidas embriagantes por los meses de agosto, septiembre y octubre, siempre y cuando se permita la apertura de bares y centros nocturnos por la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado, según dictamen que presentó Isabel Gamboa González, coordinadora de la Comisión de Comercio, Turismo y Artesanías del Cabildo.

También se aprobó la jubilación y o pensión de ocho agentes de la Policía Municipal, un médico, un fiscal de ingreso y la pensión por viudez a las esposas de cuatro trabajadores municipales.