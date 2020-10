El Químico descalifica, una vez más, a la Síndica Procuradora

Asegura que Elsa Bojórquez Mascareño opera para intereses políticos del Senador Rubén Rocha Moya

Alma Soto

“La Síndica (Procuradora Elsa Bojórquez Mascareño) opera para los intereses políticos del Senador (Rubén Rocha Moya), y Moisés Ríos ha sido gente de él toda la vida, son perredistas que vienen a destruir nuestro partido”, declaró el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Ello, cuando se le cuestionó por qué, durante la sesión de Cabildo, reclamó a Bojórquez Mascareño que actúa para "terceros".

El Alcalde fue abordado tras la culminación de la Sesión Extraordinaria 25 de Cabildo, en la que se ratificó a Rafael Padilla Díaz como titular del Órgano Interno de Control, a pesar de que no fue propuesta de la Síndica Procuradora, como dicta la Ley de Gobierno Municipal, sino una solicitud del propio Padilla Díaz entregada a la Secretaría del Ayuntamiento de Mazatlán.

Benítez Torres aseguró que la sesión se hizo de acuerdo al procedimiento, como lo aprobaron en el Cabildo la sesión pasada.

“La Síndica tuvo todo el tiempo del mundo para convocar a la comisión que iba a hacer esto y no lo hizo, entonces ante la solicitud que ya existía desde septiembre de parte de quien está al frente del OIC, aceptamos y se votó, es decisión del Cabildo”, recalcó.

-- Y Si Moisés Ríos es gente de Rubén Rocha Moya, ¿de quién es gente Rafael Padilla?, se le cuestionó.

"Yo no lo conozco, a él lo trajo la otra administración", respondió.

-- Y usted lo había impugnado….

"La Síndica opera para los intereses políticos del Senador y Moisés Ríos ha trabajado con él toda la vida, son perredistas que vienen a destruir nuestro partido… tenemos visiones diferentes los que venimos de Morena, los que iniciamos este movimiento somos diferentes a los oportunistas que llegaron, como éstos".

-- Señor, pero no estamos hablando de Morena, ni estamos hablando de partidos, estamos hablando de gobierno, se le señaló.

"No, se decidió en una sesión de Cabildo, pero yo le digo el fin porque lo conozco, y no le vamos a permitir que usen al gobierno con estos temas", recalcó.

-- ¿Y qué va a pasar con todos los casos que están rezagados en el Órgano Interno de Control?

"Miren, no han concluido a pesar de que enviamos a la Síndica que nos ayudara a resolver las demandas que hicimos contra la administración anterior, y la Síndica no ha movido un dedo, a quien apoya es a los que se fueron y golpea a los que vienen con ella… ya no voy a decir más, permítanme pasar", respondió.