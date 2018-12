El Químico descarta regresar seguridad personal al ex Alcalde Carlos Felton

El Presidente municipal dijo que se trata de un actor de austeridad republicana

Sheila Arias

El Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, advirtió que no regresarán la seguridad personal que tenía el ex Alcalde, Carlos Felton González, y desde Cabildo “tumbarán” el decreto de brindar protección personal a ex presidentes municipales por los siguientes tres años de su mandato.

Esto luego de que el Gobierno municipal le retiró al panista cuatro escoltas, dos vehículos, y viáticos por gasolina por el cambio de administración, pero ya no los asignó, lo que obligó al ex Alcalde a exigir por escrito la seguridad personal que tiene desde el 1 de enero de 2017.

“Es un tema añejo, en mi portal subí una nota donde se habla de la seguridad para los funcionarios públicos, es un acto de austeridad republicana, y nosotros somos parte de esto mismo, así que ustedes pueden ver que prediqué con el ejemplo, yo no tengo nadie, ni patrullas, ni agentes de seguridad, es lo mismo con todos los funcionarios, lo mismo tiene que ser con los ex”, agregó.

- ¿Entonces no se la van a regresar?

“A menos que nos los exija un Tribunal”

- ¿Pero por ustedes, que lo decidan?

“No”.

Esta no es la primera vez que le retiran la seguridad personal al ex presidente municipal Carlos Felton, en enero del año pasado, el entonces presidente municipal, Fernando Pucheta, le retiró escoltas y vehículos. Sin embargo, Felton recurrió a Quirino Ordaz Coppel, para tener nuevamente la seguridad. Y la Comuna le destinó la protección.

- ¿El año pasado Felton intercedió con el Gobernador y Fernando Pucheta se la regresó?

“Bueno, pero Pucheta era otra cosa, Morena es otra cosa”, recalcó el Alcalde.

El decreto municipal que mandata destinar seguridad personal a los ex alcaldes por un periodo de tres años después de su periodo fue avalado por Cabildo en 2013, en la administración del panista Alejandro Higuera Osuna, incluso él fue el primero en gozar de esta seguridad financiada con recursos públicos.

“Vamos a buscar cómo acabar con ese decreto, tenemos que derogar eso, porque no sólo son los automóviles y las patrullas, o el personal, son miles de pesos de gasolina, un derroche”.

Al respecto, el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, reiteró que ningún funcionario tiene escoltas ni los tendrá, al menos, en esta administración.

“El que nada debe nada teme”, dijo.