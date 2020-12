El Químico dice que 'está feliz' porque ciudadanos decidieron que no haya Carnaval

Tras el No a la realización de la máxima fiesta de Mazatlán, felicita a quienes participaron en la consulta

Alma Soto

"Yo estoy feliz de que no haya Carnaval", aseguró el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, tras la consulta que impulsó su gobierno para que los ciudadanos se manifestaran en favor o en contra de la realización de la máxima fiesta de los mazatlecos.

Aunque Mazatlán destaca en el País por el buen manejo del Covid-19, el Carnaval pudo haber recrudecido la afectación.

Estamos contentos porque el pueblo fue el que decidió, reiteró.

"Quiero felicitar a los que no participaron, que ni se quejen, no tienen calidad para opinar, quien participó sí, dijeron no la mayoría, privilegiaron la salud de ellos y sus familias, y el pueblo decidió y no va a haber Carnaval", señaló.

Benítez Torres dijo que con los recursos que no se van a ir a la organización del Carnaval, pueden hacerse muchas cosas, entre ellas apoyar a los enfermos de Covid-19, hacer más diagnósticos gratuitos, hacer más obra pública y no gastar lo que se gastaba.

Comentó que van a hacer una reunión con el sector turístico, pues el Carnaval genera mucho ingreso para la ciudad, para ver qué se puede hacer, un evento al nivel de Carnaval, para que quienes ya tenía reservaciones en hoteles para esos días, no cancelen.