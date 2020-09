‘El Químico’ dice que le da risa ratificación de denuncia de ex directores de Cultura

Luis Guillermo Benítez Torres asegura que tiene su consciencia tranquila

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Ante la denuncia penal que ratificaron ayer ex directores del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán contra el Alcalde, el actual director de dicha paramunicipal y otros funcionarios y exfuncionarios de la misma por presuntos desvíos de fondos públicos, el Presidente Municipal dijo que eso le da risa porque tiene su consciencia tranquila.

"La verdad, con todo respeto, a mí me da risa eso porque tengo mi consciencia tranquila, no es el camino donde me quieran detener políticamente, no es el camino porque no van a encontrar nada", expresó Luis Guillermo Benítez Torres hoy por la mañana en entrevista en este puerto.

Agregó que de manera interna no se hará una investigación para descartar que haya presuntas irregularidades, porque esta paramunicipal es de las más auditadas.

"No, es que la dirección, en este caso una paramunicipal es la que más ha estado auditada, es Cultura, se le han hecho ocho auditorías y no han encontrado nada", continuó el Alcalde.

"Están en todo su derecho los exdirectores de hacerlo (ratificar la denuncia), pero simple y sencillamente no van a encontrar nada".

De acuerdo con lo que se dio a conocer en redes sociales, ayer se ratificó ante la Fiscalía Anticorrupción en la entidad, con sede en Culiacán, la denuncia de los exdirectores del Instituto de Cultura en mención Óscar Blancarte Pimentel y Marsol Quiñónez Castro, en contra del actual director de esa paramunicipal, José Ángel Tostado Quevedo.

También es en contra de Zoila Fernández Fernández, directora artística de dicho Instituto; contra la ex directora artística del mismo, Linda Chang y Rafael Díaz Padilla, ésta último actual titular del Órgano de Control Interno del Ayuntamiento y en contra del Alcalde Benítez Torres.

En la denuncia se señala que el actual director del Instituto presuntamente hizo transferencias bancarias a la Sociedad del Ballet Clásico Sinaloense donde fueron beneficiados algunos funcionarios públicos como Fernández Fernández y Díaz Padilla, presidente y tesorero de dicha asociación y no se exigió contrato alguno.

La denuncia en el caso del Alcalde, precisó la parte denunciante en redes sociales, se debe a que pese a que los ex directores denunciantes le informaron de las presuntas irregularidades no hizo algo para que se sancionara a algún funcionario y ratificó a Tostado Quevedo nombrándolo como director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán con el argumento de que es un colaborador eficiente y da buenos resultados como administrador.