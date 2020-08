El Químico empezó a escuchar a gente que le vendía fantasías: Torrentera

El hoy ex Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca dentro del Ayuntamiento de Mazatlán, y hasta ahora el último funcionario en renunciar, habló sobre el desvío del proyecto de gobierno inicial de Luis Guillermo Benítez Torres, y que finalmente fue la razón que lo empujó a firmar su salida

Netzahualcóyotl Ceballos

Sobre su salida del Gobierno municipal no se ha hablado mucho. Quizá porque no es el único: desde el inicio, la administración que dirige el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres se caracterizó por el despido y la renuncia de funcionarios de primer nivel, algunos difamados de corruptos y algunos otros, denunciando corrupción.

David González Torrentera, hoy ex Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca dentro del Ayuntamiento de Mazatlán, y hasta ahora el último funcionario en renunciar, habló sobre el desvío del proyecto de gobierno inicial de El Químico, y que finalmente fue la razón que lo empujó a firmar su salida.

“De repente empezó a escuchar a gente que le vendía fantasías, sé que puede estar a tiempo de darse cuenta y dar un cambio de rumbo, y rescatar lo que pueda rescatarse del proyecto que se traía desde un inicio, que se traía para generar de Mazatlán una mejor ciudad”, declaró en entrevista para Noroeste.

-Cuando dices que hay gente que le vendía fantasías, ¿estamos hablando de gente dentro del Ayuntamiento?

“Así es. Se empezó acercar de un equipo que...(sic) Creo que es un problema que le pasa a muchos gobernantes, cuando se rodean de gente que les dicen que todo está bien y que todo aplauden, y no señalan, y no ubican errores, y no ven que se pueden tomar mejores decisiones. Creo que eso le afecta mucho al tema de gobernabilidad”.

-Dices que todavía se puede rescatar el proyecto inicial. ¿Es una administración desviada de sus ideales que tuvieron al principio?

“Ese es el motivo de mi salida, creo que hay gente que por intereses bien definidos, bien específicos o personales fue haciendo que se desvirtuara la meta, la idea, no él, es una persona que sí busca generar un beneficio para la ciudad pero lo primero que se tiene que hacer es controlar a la gente que está cercana”, respondió.

“Porque por más buenas acciones que puedas tomar, si hay acciones que opaquen lo bueno que se está haciendo al final van a ser las que deciden y las que hagan que la gente juzgue”.

Si se comparara una fotografía de los funcionarios de primer nivel que empezaron la administración con Benítez Torres, en noviembre de 2018, con una fotografía reciente, casi habría puras caras nuevas.

González Torrentera culpa a sus consejeros, los funcionarios más cercanos, los que susurran al oído, aunque no refiere nombres. Él mismo fue uno de los más cercanos.

“A mí me hubiera gustado cerrar el ciclo de frente, no tuve la posibilidad de que me recibiera, lo hizo a través de un mensajero, sus motivos tendrá el Presidente. No me toca juzgar. A quien le toca juzgar estoy seguro que lo está haciendo”, puntualizó.