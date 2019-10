El Químico es considerado en encuesta el cuarto mejor Alcalde de México

Para la Contraloría Ciudadana de Mazatlán, el resultado de la evaluación no coincide con la percepción social en el puerto

Netzahualcóyotl Ceballos

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres resultó en la cuarta posición en la Tercera Evaluación de Atributos de Presidentes Municipales que aplicó la firma de asesoría y estrategia política Caudae, la cual midió la honestidad, la capacidad y la integridad en 55 ayuntamientos del país.

Aunque la veracidad de estos estudios ha sido cuestionada, “El Químico” logró escalar una posición en el listado de mejores Presidentes municipales al obtener un promedio general de 67.5 por ciento; en la segunda encuesta, publicada apenas en agosto, Benítez Torres se encontraba en quinto lugar con un 59.1 por ciento.

El primer lugar de la Tercera Evaluación de Atributos de Presidentes Municipales lo tiene la Alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos, del PAN, con un 69.8 por ciento; en segundo lugar está el Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, también del PAN, con un 69.6 por ciento; en tercera posición aparece la Alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, de Morena, con 68.6 por ciento.

En la ceremonia del Lunes Cívico, el Alcalde Benítez Torres se vanaglorió del resultado y su ascenso en la lista de mejores Presidentes municipales del País.

Jorge Figueroa Cancino, presidente de la Contraloría Ciudadana de Mazatlán, aseguró que este resultado no coincide con la percepción ciudadana, menos cuando el Alcalde ha sido cuestionado por sus mismos ex colaboradores por supuestos actos de corrupción.

“Yo no confío, vemos una administración desordenada, con conflictos internos, ha mediado la corrupción y el desaseo, no coincide esa encuesta con la percepción ciudadana”, declaró a Noroeste.

“Porque el resultado es una cosa y la percepción social es otra, no coincide, la experiencia que hemos enfrentado no es favorable para el Alcalde, tiene un órgano de control que resuelve a modo, la transparencia, el trato que ha tenido con las organizaciones, no coincide la percepción”.