‘El Químico’ está metido en torre de cristal, dicen activistas

Lo exhortan a sentarse con todos los frentes para buscar acuerdos en favor de los ciudadanos

Netzahualcóyotl Ceballos

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres no escucha a la ciudadanía y su Gobierno no es de puertas abiertas, coincidieron Jorge Figueroa Cancino, presidente de la Contraloría Ciudadana de Mazatlán, y el activista Miguel Ángel Ramírez Jardines.

Luego de participar en la manifestación de diferentes organismos contra la administración municipal, Figueroa Cancino opinó que el Presidente Municipal ha aperturado diferentes “frentes de inconformidad” que, finalmente, hoy le reclamaron en conjunto.

“Es un reclamo ciudadano en la forma en que está gobernando el Alcalde, no atiende las demandas ciudadanas, no escucha, reiteradamente hemos solicitado audiencias públicas y no atiende, debe reunirse con la gente, dialogar, no usar la fuerza pública en contra de las personas”, dijo.

“No escucha, no oye, está metido en una torre de cristal, necesita gobernar con la ciudadanía, abrirse a la sociedad, aquí es visible que son demasiados frentes los que ha abierto, demasiados grupos, necesita escuchar, dialogar y cambiar su forma de gobernar”.

Por su parte, Ramírez Jardines lo llamó a sentarse con todos frentes inconformes con su administración y escuchar sus demandas.

“Me parece que El Químico Benítez no está entendiendo lo que es la Cuarta Trasformación, que lo que tiene que hacer es sentarse a platicar con todos los sectores que están en contra, que construya un proyecto de municipio, la gente quiere cambios de fondo”, manifestó.

La manifestación de esta mañana fue la más grande que ha habido contra el Gobierno municipal en los últimos años, donde organismos de distintas naturaleza se juntaron para pedir un Gobierno de puertas abiertas.