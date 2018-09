El Químico insiste en que ha solicitado $5 mil millones para obra pública en Mazatlán

De lograrse esos recursos serían para obras tanto en el área urbana de Mazatlán, las colonias marginadas y las comunidades rurales, dijo.

Belizario Reyes

Se están solicitando 5 mil millones de pesos al Gobierno Federal para obra pública en el municipio de Mazatlán, manifestó el Alcalde electo, químico Luis Guillermo Benítez Torres.

"Eso es lo que estamos solicitando al Gobierno Federal, pues si es en un año estamos encantados", expresó Benítez Torres en entrevista y al reunirse ayer por la mañana con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana en este puerto.

De lograrse esos recursos serían para obras tanto en el área urbana de Mazatlán, las colonias marginadas y las comunidades rurales, dijo.

Expresó que al hacer la solicitud de esos recursos le comentó al ahora Presidente de la República electo que tiene muy claro lo que piensa hacer en Mazatlán, en primer lugar a responderle y cumplirle al ciudadano que confió en esta propuesta de gobierno.

Benítez Torres recordó que en su más reciente visita a este puerto tocó dos temas con López Obrador, una que es el nuevo Acuario de Mazatlánl y le pidió apoyo para tener una tarifa eléctrica preferencial en este municipio, Mochis y Culiacán ya la tienen, y quedó en que se platicará con el ingeniero Manuel Bartlet, propuesto para la dirección de la Comisión Feredal de Electricidad.

"Estoy decidido hacer lo que tenga que hacer para lograr esa tarifa para los para los mazatlecos", recalcó, entre varios puntos.

Además expreso que otro tema es que se dejaron fuera de su proyecto un apoyo especial para las colonias populares y la zona rural, se dividieron apoyos cinco en fronteras, cinco en destinos turísticos, principalmente en aquellas zonas donde hay mayor desigualdad social.

Dijo que va haber un apoyo, aparte del que el Presidente de la República electo llama rescate de las colonias populares y de la zona rural.

"Este rescate va venir un apoyo en todo el país para esas zonas marginadas que incluye pavimentación, agua potable, drenaje, iluminación, seguridad, escuelas, principalmente eso temas, aprovechando esos temas incluimos todo lo relacionado a este tema, de una vez qué escuelas ocupan, dónde ocupamos más escuelas, dónde no hay, y olvidé algo, el servicio médico que fue algo que me pidió la ciudadanía en toda la campaña en ciertos lugares que están prácticamente fuera de la mano de Dios", continuó.

"Esto es en la zona rural, prácticamente en todas las sindicaturas con excepción de Villa Unión no tienen el fin de semana servicio médico, ni siquiera un médico que los atienda, ...están olvidados porque la Secretaría de Salud, aún cuando hay oficinas, van médicos pasantes en as mañanas de lunes a viernes y muchas veces la gente no tienen ni en qué trasladarse a Mazatlán para recibir atención médica".

También manifestó, entre varios puntos, que se tiene un plan de movilidad principalmente por el problema que se tiene de seguridad gravísimo en Mazatlán, pues la Avenida del Mar no ayudó al resolver esa problemática, lo empeoró, así es la realidad.

"Entonces tenemos un Plan de Movilidad que no hemos dado a conocer, que nos va ayudar mucho en ese sentido, pero el respeto a la Ley de Tránsito vamos a hacerla cumplir, va haber mucha gente que se va a molestar, muchos ciudadanos, primero vamos a empezar a pintar dónde se pueden estacionar y dónde no, después vamos a hacer una campaña de información que quien se estacione en lugares que no deba van a ser multados, y tercero, vamos a empezar a multar todos los días, no hay otra forma de hacerlo", recalcó Benítez Torres.

"Yo sé que tenemos problemas de estacionamiento en la Avenida del Mar y en el Centro Histórico, muy graves, vamos a resolverlos no destruyendo nada, no se asusten, vamos a rentar un espacio, vamos a tener circuitos de camiones para resolver todos los problemas, porque precisamente el Estadio (de Béisbol "Teodoro Mariscal") tiene un problema, no tiene estacionamiento, un grave problema, es un tema que hay que atender, este circuito pudiera ayudar al Estadio, pudiera Ayudar a la Avenida del Mar, a la Unidad Administrativa y al Acuario mismo".

Y muy probablemente así se resolverá el problema de estacionamiento en el Centro de la Ciudad, continuó, tener un espacio donde la gente llegue y en un circuito vaya a donde tenga que ir del Centro.

"Inclusive traigo un proyecto para verlo con todos los comerciantes del Centro Histórico que pudiera ser muy interesante y luego lo platicamos", añadió en el encuentro.

También dijo que en el caso de la entrega recepción del Ayuntamiento hasta ahorita han sido puras reuniones y al paso que se va es probable que se inicie el 1 de octubre como lo establece la ley, pero agradece al Alcalde en funciones que al menos tiene la disposición de recibirlos y escucharlos y lograr que la transición sea tersa, que no haya ningún problema.

El Alcalde electo también informó que se contempla mejorar el edificio donde está actualmente el Mercado de las Flores para reubicar ahí a las personas que venden camarón en la calle Aquiles Serdán y hacer también un área de comida.

Además expresó tener conocimiento que se están desmantelado camiones de recolección de basura con el objeto de boicotear el inicio de la próxima administración, pero no lo van a lograr, se gestionarán recursos para iniciar fuerte el trabajo.