‘El Químico’ interpone recurso de amparo contra resolución de TEES de ofrecer disculpas a Síndica Procuradora

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dice que no ha inclumplido en ofrecer dicha disculpa y si la instancia federal determina que así lo haga así lo cumplirá

Belizario Reyes

El Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, interpuso un recurso de amparo en contra de la determinación del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa en la que se le pide ofrecer una disculpa pública a la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño y está en espera de la resolución del Tribunal Federal.

Por ello precisó que no ha inclumplido en ofrecer dicha disculpa y si la instancia federal determina que así lo haga así lo cumplirá.

"No es que no queramos hacerlo, lo que pasa es que nosotros estamos en un proceso jurídico que no ha terminado, yo veo a veces que escriben que no he cumplido y digo bueno, nuestros amigos periodistas no han leído bien la ley, la verdad es que mientras no termine el proceso y se dictamine no es necesario hacerlo", recalcó Benítez Torres en entrevista.

En junio pasado el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa determinó que la Síndica Procuradora de Mazatlán es objeto de violación al derecho político electoral de ser votada, por la realización de actos y omisiones que constituyen violencia política contra las mujeres por cuestiones de género y de acoso laboral.

Por ello ordenó al Presidente Municipal de Mazatlán y a otras autoridades municipales, como garantía de no repercusión, que se abstenga de obstaculizar el pleno ejercicio del cargo de Síndica Procuradora, que aporte toda la información, documentación y recursos para que pueda desarrollar con mayor efectividad el cargo que desempeña.

Además, en la resolución se pide que se ofrezca una disculpa pública en la próxima sesión de Cabildo luego de ser notificados.

Al respecto el Presidente Municipal precisó en entrevista que interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Federal contra dicha resolución a los dos o tres días de recibir la notificación.

"Nosotros nos fuimos al federal y el federal no ha dado fallo, cuando del fallo y si me dice que (ofrezca la disculpa lo haré)", reiteró.

"Desde entonces lo presentamos, demostramos que no era cierto lo que la Síndica decía, bueno, de hecho este es un ejemplo que no es cierto (la inauguración el viernes del Centro de Atención Social para Adolescentes y Mujeres, en Mazatlán), no estamos a favor de la violencia de género, estamos decididos a salvaguardar niños, mujeres, adultos mayores", reiteró Benítez Torres.

"Violencia política no existe, y menos de hombres y mujeres, yo respeto mucho eso, pero la verdad jamás se daría algo, si no lo hago en casa, si no lo hago en la vida común menos en la política, en la política cada quien cosecha lo que siembra".

Pero reiteró que si en el recurso de amparo que interpuso ante el Tribunal Federal se le pide que ofrezca la disculpa pública a la Síndica Procuradora lo va a hacer.

"(Si me lo piden que ofrezca la disculpa en la resolución federal) con mucho gusto lo vamos a hacer, yo soy respetuoso de la ley", precisó el Alcalde.