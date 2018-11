ūüé• El Qu√≠mico invita al juego de Venados este viernes, pero tambi√©n a que paguen

A trav√©s de su cuenta de Facebook, el Alcalde de Mazatl√°n se dice listo para el partido del viernes, pero que s√≥lo falta una cosa, que los due√Īos del equipo paguen los millones que deben por agua

Noroeste / Redacción

El Presidente Municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, ironizó en redes sociales el conflicto que mantiene la Comuna con el Club Venados de Mazatlán, por un adeudo millonario de la empresa Espectáculos Costa Pacífico, por consumo de agua.

Ataviado con una gorra de Venados de Mazatlán, y con otra gorra del club y un termo de agua con el logotipo de Venados, el Alcalde se dice "listo" para el partido del viernes.

En el diálogo, el munícipe expresa que apoyará al equipo de casa, al equipo de los mazatlecos, pero que sólo falta una cosa: que los dueños del club pague el agua.

"Amigos de Mazatlán, buenas tardes, estamos muy emocionados porque llegue el viernes para poder ir a echarle porras a Venados de Mazatlán, que es el equipo de todos nosotros, ya sólo falta que los empresarios vayan a la Junta de Agua Potable y paguen lo que adeudan y disfrutar juntos este juego de beisbol", expresó Benítez Torres.

Por la mañana, el Presidente Municipal advirtió que si la familia Toledo no paga el agua, no habrá partido este viernes, porque no habrá las condiciones insalubres.

Debes leer:

Químico lanza ultimátum a familia Toledo por adeudo millonario de agua en el estadio Teodoro Mariscal