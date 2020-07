El Químico me agarró coraje, ante posibilidad de buscar Alcaldía, dice síndico de Villa Unión suspendido

Él me llamó y me dijo que si yo iba a aceptar, le dije que no sabía, explica José Martín Osuna Rodríguez

Netzahualcóyotl Ceballos

José Martín Osuna Rodríguez, síndico de Villa Unión suspendido para ser investigado por supuestas irregularidades, reveló que su situación política tiene un "punto de quiebre" con el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

De acuerdo con sus palabras, la molestia de "El Químico" fue la posibilidad de buscar la Presidencia Municipal de Mazatlán, como le habrían propuesto algunos vecinos de la comunidad.

“Cuando él (Alcalde) se enteró de esto, agarró más coraje, él me llamó y me dijo que si yo iba a aceptar, le dije que no sabía”, explicó.

-- ¿Y sí le interesa?

“No me interesa, pero si se presentara una situación donde el pueblo me dijera, no me echo para atrás”.

Osuna Rodríguez es síndico de Villa Unión desde febrero de 2019, y la semana pasada fue suspendido temporalmente de sus funciones mientras se realiza una investigación en su contra.

Ayer y hoy, en Villa Unión se han realizado manifestaciones de apoyo para Osuna Rodríguez, de ciudadanos que exigen a las autoridades locales su reinstalación en la sindicatura.