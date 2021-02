El Químico 'minimiza' el asesinato de dos mujeres en Mazatlán

Se refiere al caso como 'las muchachas no eran de Mazatlán, y no se sabe si las asesinaron aquí o solo las tiraron en la ciudad'

Alma Soto

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres manifestó que las dos jóvenes que fueron encontradas sin vida en un dren del Fraccionamiento Fuentes del Valle, "no son de Mazatlán, y es un tema que no le corresponde al Municipio".

“Esas muchachas no son de aquí, aquí nos las aventaron nada más, no son temas nuestros, pero no son de aquí, afectan la imagen, pero no son temas nuestros”, manifestó cuando se le cuestionó si ese homicidio amerita una revisión a los sistemas preventivos del Gobierno municipal.

Son temas, recalcó, que no le corresponden al Municipio, pues pasan y avientan los cadáveres a la ciudad.

Dijo que afortunadamente la Fiscalía General del Estado dio y seguirá seguimiento al caso.

Benítez Torres aseguró que está plenamente satisfecho con el trabajo que realiza el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, José Ramón Alfaro Gaxiola.

“No nos preocupa la inseguridad, estoy satisfecho con el trabajo del Secretario, yo le digo a los ciudadanos que vean las encuestas, que vean las estadísticas, estamos haciendo un esfuerzo para que la ciudad sea considerada segura y bíosegura”, declaró.

Ejemplificó que hace días se le preguntaba por una balacera, en la que la Policía Preventiva participó, siguió a los asaltantes, los atrapó y ya están procesados, por lo que no le preocupa la inseguridad.

El martes por la mañana se descubrieron los cuerpos de dos mujeres asesinadas en un dren del Fraccionamiento Fuentes del Valle, que de acuerdo con sus familiares, eran de Culiacán y Durango.