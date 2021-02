'El Químico' ni niega ni afirma si se registró como aspirante a la Alcaldía de Mazatlán

Será Morena quien informe quiénes son los aspirantes, señala Luis Guillermo Benítez Torres

Alma Soto

09/02/2021 | 12:09 AM

MAZATLÁN._ Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán, no afirmó, pero tampoco negó, que se haya registrado como aspirante a la candidatura por la Presidencia Municipal.

"El partido es el que tiene que informar porque las reglas electorales cambiaron, si ahorita yo digo que me registré o no, podrían acusarme de adelanto de campaña, si los demás no están enterados, yo sí, vamos a esperar a que el partido informe", declaró.

Benítez Torres dijo que si informó cuando se registró como aspirante a la candidatura por el Gobierno del Estado, fue porque aún no empezaba el proceso electoral; ahora sí, entonces todo puede ser tomado como campaña adelantada.

Se le cuestionó si él se registró por la reelección y Gabriela Peña Chico por una Diputación, y la respuesta fue la misma: que informe el partido.

Noroeste solicitó información respecto de los registros de aspirantes a las candidaturas por la Alcaldía y las diputaciones locales en los distritos 20, 21, 22 y 23, todos con cabecera en este municipio, a través del Messenger de la página de Facebook de Morena, pero no se ha recibido respuesta.