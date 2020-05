El Químico prepara 'golpe de estado' en Villa Unión: Síndico

A través de un video difundido en Internet, José Martín Osuna Rodríguez asegura que el Alcalde y el Secretario del Ayuntamiento le han pedido la renuncia por no coincidir en ideas

Netzahualcóyotl Ceballos

El Ayuntamiento de Mazatlán prepara un “golpe de estado” en Villa Unión que se daría este jueves, en sesión de Cabildo, denunció José Martín Osuna Rodríguez.

A través de un video difundido en Internet, el Síndico de Villa Unión aseguró que el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, le han pedido la renuncia en distintas ocasiones por no coincidir en ideas, sobre todo por la municipalización de Villa Unión; tras negarse, supuestamente planean removerlo a través del cuerpo de Regidores.

“Me quieren destituir por no tener las mismas ideas que tienen ellos, 'El Químico' Benítez y el Secretario del Ayuntamiento me han querido hacer renunciar en varias ocasiones, tengo prueba de ello que se enseñarán en su momento. Nosotros no hemos venido ni por sueldos ni por puestos, hemos venido por la cuestión de la justicia social”, declaró Osuna Rodríguez.

“Hemos creído en las palabras de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien hago un llamado para que de ser posible, intervenga en este 'golpe de estado' que se quiere dar a Villa Unión por medio del Ayuntamiento de Mazatlán, del Presidente Municipal y del Secretario del Ayuntamiento, a quienes hago responsables de cualquier cosa que pase a mi persona y a mi familia, ya que hemos recibido amenazas también”.

En su denuncia pública, el funcionario precisó que la administración morenista le ofreció 30 mil pesos mensuales por su renuncia, lo que rechazó.

Entrevista por el tema, Flores Segura aseguró que ya hay una investigación corriendo por parte del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán, en la que Osuna Rodríguez está involucrado.

Desconoció a su vez si habrá o no cambio de síndico en Villa Unión, lo cual en caso de suceder, no está fuera ley.

“Muy lamentable las declaraciones de esta persona, lo que te puedo dar con fundamento jurídico es que existe un procedimiento en el Órgano Interno de Control, donde le notifica al Ayuntamiento de ciertas situaciones, y que en su momento se llevarán conforme a derecho corresponda”, dijo.