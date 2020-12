El Químico, quien busca ser candidato a Gobernador por Morena, desestima encuestas que manda a realizar su partido

Se sometió a una encuesta porque fue decisión de Morena ese método de selección de candidatos, dice

Alma Soto

Por no creer en las encuestadoras, porque casi todas tienen un precio, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres no se ha decidido a solicitar licencia a la Presidencia Municipal para ir en pos de la candidatura al Gobierno de Sinaloa por Morena, luego de que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena pospuso el anuncio de quién será su candidato al Gobierno de Sinaloa.

Nuevamente, Benítez Torres se negó a decir cuándo solicitará licencia, como se comprometió a hacerlo, con el argumento de que deberá saber "dónde está parado" antes de decidirse.

Dijo que aceptó someterse a una encuesta, en la que finalmente participaron solamente cinco de los 14 pretensos a ser candidatos a la Gubernatura, porque esa fue una decisión del partido.

“En política, creer en una encuestadora, pues… no sé si tú creas en las encuestadoras, lo que puedo decir es que, por no decir todas las empresas que se dedican a hacer este tipo de mediciones, tienen un precio y hay muchas personas que las usan y les dicen, ‘hazme una encuesta donde yo salga en primer lugar’, eso quiere decir que les gusta hacerse pendejos solos”, declaró.

Benítez Torres reconoció que él solicitó su propia encuesta para saber en dónde está parado, y si no está bien posicionado, hacer un esfuerzo para lograr estar ahí.

Sin embargo, señaló que para la selección de sus candidatos a las 15 gubernaturas que están en juego, la encuesta no es definitiva, no se toma solo en cuenta si son conocidos o no, sino qué se ha contribuido para el partido, en qué se ha colaborado.

“Vamos a ganar las 15 gubernaturas, fíjese lo que le digo, las 15, y quien vaya a ir (en Sinaloa) debe tener muchas canicas en la bolsa, debe tener muchas balitas, bien acomodadas y con mucha carga para poder tener posibilidades de ganar, porque nos estamos enfrentando al régimen, que nunca se ha ido de Sinaloa, así como Andrés Manuel (López Obrador) logró derrocar al régimen en el País.

“Quien vaya por Morena debe derrocar al régimen que tiene a Sinaloa en la situación que está, no sé desde cuándo no recorren el estado, pero se sentirían avergonzados”, declaró.

Y dijo que, de no ser él el candidato, se sumará con él o la que decida el comité nacional, ayudándolo, porque eso es un proyecto político, no personal, de cambio, de transformación, por lo que desde su trinchera va a apoyar.

No respondió cuando se le cuestionó si está negociando su reelección a la Presidencia Municipal, como se rumora que lo hace, porque sabe que no está entre los primeros lugares de la encuesta.