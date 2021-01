El Químico reclama al Inegi cifras de habitantes de Mazatlán

Dice Luis Guillermo Benítez Torres que duda que el municipio tenga solo 501 mil habitantes

Alma Soto

MAZATLÁN._ El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres se dijo inconforme con las cifras oficiales de población que proporcionó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el Censo de Población y Vivienda 2020.

Consideró que no dejan de causar ruido, y no corrresponden a la percepción que se tiene del crecimiento del Municipio.

"Al menos en la casa de ustedes, donde yo vivo, nunca me visitaron, no sé a ustedes, y eso no deja de causar ruido, las cifras del INEGI nunca han correspondido a la percepción ciUdadana, y no se ocupa mucho, solo súbanse a un cerro o a El Faro y podrán ver el crecimiento de la mancha urbana", declaró.

De acuerdo al Inegi, dijo, Mazatlán tiene 501 mil habitantes, se creció más de 2010 a 2015, que de 2015 a 2020.

Señaló que muchas personas se han trasladado a vivir de otros estados a Mazatlán y hacen "home office" y no están contabilizados porque, como a él, no los visitaron los encuestadores.

"Eso no deja de causar ruido y lo digo sin miedo, porque me gusta hablar claro", declaró.

Y de quienes también habló claro, fue de los alcaldes de Sinaloa y de otros municipios del País, en los que las cifras de afectados por el Covid-19 van al alza, contra Mazatlán, en donde se están tomando las medidas necesarias para contrarrestarla.

"Mazatlán se encuentra aparte del crecimiento de la pandemia... tenemos un operativo que funciona como 'reloj suizo', cuando vemos que en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Durango y en Culiacán, incluso, se da un crecimiento de los casos, y no me sorprende, lo que me sorprende es la falta de voluntad de quienes gobiernan de no hacer algo y de no entregarse a cumplir como Gobierno municipal de hacer lo que tenemos que hacer para detener este proceso, que nos pega a todos por igual", criticó en un evento de entrega de patrullas.