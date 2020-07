El Químico se dice 'despreocupado' por Cuentas Públicas de 2018 reprobadas, porque no le tocaban a él

Recalcó que cuando arribó al Gobierno, el 1 de noviembre de 2018, ni siquiera dinero hubo, así es que lo que manejó en esos dos meses fue la buena voluntad de sacar adelante la ciudad y pagar lo que se debía pagar en esos dos meses

Alma Soto

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dijo no estar preocupado porque el Congreso del Estado ratificó que la Cuenta Pública de 2018 del Municipio de Mazatlán está reprobada, pues no contribuyó a ello.

"Me da risa que algunos medios de comunicación quieran engañar al pueblo, llegué a gobernar dos meses ese año, 2018, y no teníamos un peso", declaró durante un evento de entrega de escrituras.

Más tarde, en entrevista, recalcó que cuando arribó al Gobierno, el 1 de noviembre de 2018 ni siquiera dinero hubo, así es que lo que manejó en esos dos meses fue la buena voluntad de sacar adelante la ciudad y pagar lo que se debía pagar en esos dos meses.

Lo que sí encontró y denunció, dijo, fueron irregularidades serias.

"Nosotros detectamos irregularidades y las denunciamos, hay casi 20 denuncias congeladas que no caminan, pero no nos compete a nosotros, le competen a otro poder. Fueron como 20, entre ellas, les recuerdo, está la del terreno que se compró para panteón y no sirvió para inhumar personas, y que costó muchos millones de pesos", manifestó.