El Químico se disculpa con la Síndica Procuradora, pero cinco regidores se oponen

Los ediles acusan a Elsa Bojórquez Mascareño de ser ella quien les falta al respeto

Alma Soto

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ofreció una disculpa pública a la Síndica Procuradora Elsa Bojórquez, como lo resolvió el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, por considerar que el Presidente Municipal y el Cabildo mazatleco ejercían violencia política contra la funcionaria municipal.

Sin embargo, los cuatro regidores del Partido Revolucionario Institucional del Ayuntamiento de Mazatlán, y José Manuel Villalobos Jiménez, de Morena, se declararon en desacato de la sentencia emitida por el TEESIN.

Junto con Benítez Torres se disculparon el resto de los regidores a los que se los ordenó el TEESIN, incluso a quienes no se les ordenó, pero son parte de la Comisión de Gobernación.

En su sentencia del 2 de diciembre de los juicios TEESIN-JDP-02/2020, TEESIN-JDP-08/2020 Y TEESIN-JDP-10/2020 Acumulados, y como medida de no repetición, el TEESIN ordena a los regidores y funcionarios que incurrieron en violencia que ofrezcan una disculpa pública a Bojórquez Mascareño en la primera sesión de Cabildo a realizarse tras recibir la notificación.

“Con respecto al número 9, de acatar la resolución emitida el 2 de diciembre, debo manifestarme que no estoy a su favor”, declaró el morenista Villalobos Jiménez.

Acusó a la Síndica Procuradora de ser ella quien promueve la violencia laboral, abandonando las sesiones cuando no está de acuerdo, y le recordó que lo regidores también son autoridad.

El priista Michel Luna dijo que en sus cuatro veces como edil, es la primera ocasión en la que se ha enfrentado a tantas demandas en contra de los regidores, que se merecen un debido respeto.

“Hemos sido vulnerados, golpeados, la verdad, yo no puedo acatar una disposición porque al Ayuntamiento le quitaron la autonomía, no es un tribunal el que va a venir a quitarnos nuestros derechos que tenemos como Ayuntamiento de Mazatlán, por lo tanto, yo en lo personal no acato esa disposición”, declaró Michel Luna.

En ese mismo sentido se pronunciaron Teresa Núñez Millán, María Isabel Gamboa González y Felipe de Jesús Velarde Aguilar.

Estuvieron presentes el tesorero municipal, José Javier Alarcón Lizárraga; el Oficial Mayor, Javier Lira González; el director de Planeación de Desarrollo Urbano Sustentable, Jorge Estavillo Kelly; y el director del Instituto Municipal del Deporte, Humberto Álvarez.