El Químico se resiste a respaldar a Rubén Rocha Moya

El Alcalde mazatleco espera que los resultados de la impugnación que presentó contra la designación del ex rector de la UAS, salgan esta semana

Alma Soto

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres manifestó que no se sumará Rubén Rocha Moya, mientras no salga el resultado de la impugnación que presentó para que Morena dé a conocer los resultados de encuesta mediante la cual se nombró al precandidato a la Gubernatura de Sinaloa.

"Es un tema que no voy a tocar mientras no haya resultados jurídicos, yo confío que salgan esta semana", manifestó.

El pasado fin de semana, Rocha Moya se reunió con actores políticos para conformar sus comités de trabajo, como precandidato de Morena al Gobierno de Sinaloa.

Benítez Torres negó haber sostenido un encuentro con él, como ya lo ha hecho en dos ocasiones.

"No me reuní con nadie, estuve supervisando la ciudad, como lo hice ahora, estamos resolviendo problemas que van dejando por ahí, que Jumapam, que destapan y no tapan los baches, las fugas... las quejas que me informa la gente, voy y personalmente lo atiendo", expresó.

Benítez Torres dijo que no se siente inhabilitado políticamente y espera el resultado de las impugnaciones, primero la de la encuesta y luego la de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, que acordó retirarle sus derechos partidarios de manera precautoria.