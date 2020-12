El Químico sostiene que él será el candidato a la Gubernatura de Sinaloa

Es un mito que le han hecho de que ejerce violencia de género, asegura Luis Guillermo Benítez Torres

Alma Soto

"Yo voy a ser el candidato a la Gubernatura por Sinaloa", alardeó esta mañana el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

Ello, en medio de la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, que ordena dar vista al Instituto Estatal del Estado de Sinaloa de la sentencia que dictó en contra del Alcalde, regidores y funcionarios municipales por considerar que vulneraron el derecho de la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, y ejercieron violencia politica contra las mujeres en razón de género y acoso laboral en su contra.

Aseguró que esa sentencia, que ordena destituir a Rafael Padilla Díaz como titular del Órgano Interno de Control, no le afecta en nada, pues ya es precandidato y "será candidato".

"La verdad es que hoy se dio a conocer algo que viene a fortalecer que sea el candidato, soy el mejor Alcalde de Morena en todo el País y el quinto a nivel nacional, lo que no me sorprende, la verdad, es que hemos hecho un excelente trabajo, está mal que yo lo diga", expresó.

Su confianza en que será el candidato, dijo, se basa en que en todas las encuestas puntea, y sin necesidad de pagar las encuestas, pues él sí trabaja.

Sin embargo, dijo que solicitará licencia en cuanto sepa cuál será su camino.

Respecto al llamado que hizo el TEESIN de que se disculpe con la Síndica Procuradora en la próxima sesión de Cabildo, que será el 10 de diciembre, dijo que no le cuesta nada disculparse.

"Eso de violencia de género es un mito que me han hecho, jamás he ofendido a nadie, yo no le hago nada, jamás le he faltado al respeto (a Bojórquez Mascareño)", declaró.

Benítez Torres aseguró que Padilla Díaz ya no está ejerciendo como titular del Órgano Interno de Control, pues hubo una resolución.

Dijo que desconocía que hasta el martes Padilla Díaz estaba aún laborando.

Cuestionado respecto de si va a aceptar o no la propuesta de la Síndica Procuradora, Moisés Ríos Pérez, manifestó que él no se mete en eso, y no sabe siquiera si estará o no presente en la Sesión de Cabildo del jueves.