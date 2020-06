BEISBOL

El racismo 'se da todos los días': Dominic Smith, pelotero de los Mets

El jugador de cuadro del equipo neoyorquino publicó unos escritos al respecto, que lleva por nombre 'Silence kills' ('El Silencio Mata')

Noroeste / Redacción

El primera base de los Mets, Dominic Smith, escribió acerca de sus experiencias como un afroamericano y se pronunció en contra del racismo en una publicación en Twitter e Instagram el domingo, la cual tituló "Silence kills" (“El Silencio Mata”).

"Pasé la mayor parte de mi día pensando acerca de qué está pasando en el mundo", escribió Smith. "Cuando fui drafteado en 2013 y salí de Los Angeles, finalmente entendí lo que mis padres me habían estado enseñando durante toda mi vida. Viajar por el mundo para jugar el deporte que tanto quiero para mi carrera fue por mucho lo mejor que me ha pasado, pero también me demostró como realmente son algunas personas de este mundo”.

"Como un hombre de raza negra en los Estados Unidos te encuentras con el racismo en cualquier nivel. Tus padres te preparan para ello. Te preparan para paradas policiales de rutina. Te preparan para hablarle a la gente con respeto. Cuando tienes un strike en tu contra [tu color de piel] tienes que ponerte al nivel de las personas con las que te topas, y lo haces con respeto, con una sonrisa, con amor".

Smith explica de qué manera su trayectoria en el beisbol le ayudó a entender los efectos del racismo sistémico en Estados Unidos – en áreas como la educación, oportunidades de empleo y encarcelamiento en masa. El jugador describió la importancia de pronunciarse contra el racismo y tomar acción para crear un cambio.

"No estoy diciendo que toda la gente tenga prejuicios o sea racista porque no es así. Sólo hablo en base a experiencias personales que he tenido", escribió Smith. "¡El sistema ha venido matando a afroamericanos y minorías por cientos de años y esto debe terminar! ¡No deseo tener miedo a que un oficial de la policía me detenga o tener que bajar la mirada solamente por mi color de piel! No debieron haber sucedido todos esas muertes de mujeres y hombres inocentes para que el mundo se diera cuenta. Y si no tuviéramos redes sociales o teléfonos celulares inteligentes, ¿cuántas vidas de inocentes más se habrían perdido? EL SILENCIO MATA".

Smith utilizó hashtags en su publicación para publicar los nombres de 20 afroamericanos que han muerto a manos de la policía: George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Tony McDade, Trayvon Martin, Michael Lorenzo Dean, Botham Jean, Alteria Woods, Alton Sterling, Terrill Thomas, Kevin Hicks, Emmett Till, Eric Garner, Michael Brown, Dante Parker, Tamir Rice, Tony Robinson, Eric Harris, Joseph Mann and Billy Ray Davis.

"Mi corazón está con todas las familias que han perdido a un ser querido en estas situaciones trágicas", escribió Smith. "Esto es inaceptable, no es correcto, no es ético. Nuestra gente ha venido luchando por décadas y aún estamos aquí hoy, alcanzando otro capítulo de Black Lives Matter”.