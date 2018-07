El racquetbol mexicano quiere el carro completo en JCC 2018 - Noroeste

JUEGOS CENTROAMERICANOS

El racquetbol mexicano quiere el carro completo en JCC 2018

Este sábado van por los oros restantes

Noroeste / Redacción

BARRANQUILLA._ Los equipos nacionales de racquetbol van por todo al pasar a las finales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, que se disputarán mañana.

En la rama varonil enfrentaron hoy a sus similares de Guatemala, y en el primer partido, Daniel de la Rosa ganó a Edwin Galicia en dos sets de 15-2 y 15-14.

Durante el segundo partido, Álvaro Beltrán y Daniel de la Rosa vencieron a Christian Wer y Edwin Galicia en dos sets de 15-8 y 15-4.

“Estaba un poco adolorido, ya mi cuerpo como que me estaba cobrando la factura, pero el equipo médico me ayudó a relajarme y ya me siento un poquito mejor” dijo de la Rosa al término de sus enfrentamientos.

En la jornada femenil, Paola Longoria venció a su rival de Costa Rica, Melania Sauma, en dos sets: 15-2 y 15-9. Para el segundo enfrentamiento, Longoria y Samantha Salas se impusieron a las costarricenses Maricruz Ortiz y Melania Sauma, la victoria llegó en dos sets, con puntuación similar de 15-3 iguales.

“Nosotros siempre estamos tratando de estar al 100 por ciento a nuestro nivel, y lo importante es que la experiencia nos hace retomar ese nivel, ahorita entramos jugando un partido muy fuerte contra Costa Rica, las dejamos en menos de cinco puntos y es el resultado de que Paola estaba haciendo unos excelentes remates y yo también” dijo Salas.

En tanto, Longoria dijo que resta concentrarse para el encuentro de mañana.

“Hoy aprovechamos este partido para hacer nuestro servicio, nuestros tiros, trabajar un poco más en las esquinas, y el día de mañana van a ser importantes y claves en el partido contra rivales”.