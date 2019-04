El Recodo no estarÃ¡ en San LÃ¡zaro en evento sinaloense organizado por Sergio Mayer

El Recodo no estará en San Lázaro en evento sinaloense organizado por Sergio Mayer

Porfirio Muñoz Ledo escribió en su cuenta de Twitter que solo se autorizó una muestra gastronómica de productos relacionados con la pesca y la acuacultura de Sinaloa

Noroeste / Redacción

26/04/2019 | 12:54 AM

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo, negó que la Banda El Recodo, de Don Cruz Lizárraga, se vaya a presentar en el Palacio Legislativo de San Lázaro el próximo martes 30 de abril, justo en el cierre del segundo periodo ordinario de sesiones.

Muñoz Ledo escribió en su cuenta de Twitter que El Recodo no se va a presentar en San Lázaro y el uso del espacio que se solicitó y fue autorizado es exclusivamente para una muestra gastronómica de productos relacionados con la pesca y la acuacultura de Sinaloa.

La Banda el Recodo no se presentará en San Lázaro. El uso del espacio solicitado y autorizado el día 30 de abril es exclusivamente para una muestra gastronómica de productos relacionados con actividades de pesca y acuacultura. pic.twitter.com/0H6jVJmnzB — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) 26 de abril de 2019

El jueves por la tarde, el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer Bretón, anunció una mariscada y un concierto en San Lázaro para conmemorar los 80 años de la banda sinaloense, la más antigua de México.

Mayer Bretón pidió no confundir que la clausura de los trabajos ordinarios con el concierto de la Banda El Recodo, y explicó que todo fue una coincidencia.

“Me congratulo, la vamos a pasar increíblemente bien […] No es una fiesta, coincidió con el cierre del periodo, no es una fiesta, queremos dejar claro eso, que no se vaya a malinterpretar que la Cámara de Diputados está haciendo su fiesta de fin de periodo”, aseguró el Diputado federal.

El legislador del partido Movimiento de Regeneración Nacional aclaró que el evento no será erogado por la Cámara de Diputados y serán empresarios sinaloenses quienes se harán cargo de los gastos y servicios.

“Estoy convencido que este tipo de eventos se tienen que llevar a cabo entendamos que hay que reconocer en todas las expresiones culturales la alegría de su gente”, explicó.

Tras el anuncio hecho por Muñoz Ledo, Mayer Bretón señaló en Twitter que respeta las consideraciones del presidente de la Mesa Directiva y el reglamento de la Cámara de Diputados, y compartió un tuit de la cuenta de esta última con una aclaración: a la Banda El Recodo solo se le entregará un reconocimiento por sus 80 años.