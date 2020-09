El recorte al presupuesto de Jalisco es 'un golpe durísimo': Alfaro; pide dialogar con AMLO

El Gobernador de Jalisco dijo que externará al Presidente López Obrador sus dudas sobre el Proyecto del Presupuesto de Egresos para el próximo año

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, calificó como un “golpe durísimo” a la entidad la reducción del 4.6 por ciento en los recursos contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021.

“Es un presupuesto que representa un golpe durísimo para Jalisco y desde ahora es mejor dejarlo claro: esto no es un Gobernador pidiendo recursos, este no es el dinero de un servidor, este no es el dinero del gobierno, este es el dinero de los jaliscienses, es el dinero que le corresponde a nuestro estado, que es un estado que produce, que genera, que soporta sobre sus hombros una parte muy importante de la reactivación económica de este país”, dijo hoy el mandatario.

El Gobernador de Movimiento Ciudadano dijo que la disminución del presupuesto afectaría a rubros como la infraestructura, salud y la seguridad.

Adelantó que espera mantener un diálogo para aclarar el tema presupuestal con el Presidente Andrés Manuel López Obrador el sábado, cuando visite Jalisco, como parte de la inauguración de la Línea 3 del transporte Mi Tren.

“Estoy listo para defender hasta donde tope a Jalisco y a sus ciudadanos. Nosotros tenemos muy claro que es en la ruta del diálogo donde se puede encontrar la manera de resolver las diferencias, esperamos que esa misma disposición haya del Gobierno Federal. Esto que estamos esperando por lo pronto, es inadmisible, no podemos permitir y permanecer callados ante un trato que pone en evidencia un profundo desprecio por los estados y municipios”, dijo el Gobernador.

Opinó que el recorte presupuestal en Jalisco y otros estados refleja una “ visión centralista” de la Federación para “concentrar el dinero y poder manejarlo a su antojo”, opinó.

Enrique Alfaro es uno de los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista, quienes el 7 de septiembre informaron su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores(Conago).

Javier Corral, Gobernador de Chihuhua, informó ese día que él y otros mandatarios dejarían la Conago construir “un espacio de diálogo efectivo”.

Alfaro opinó que la decisión se tomó “en la defensa de Jalisco y del federalismo mexicano”.