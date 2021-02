Cine

El reggaetonero Ozuna hará una aparición especial en el primer largometraje animado de Tom y Jerry

En una combinación de animación clásica con escenas de acción en vivo, la aventura presenta un nuevo territorio para que los personajes peleen y los obliga a tomar acciones impensables como trabajar juntos para salvar la situación creada

Sinembargo.MX

El cantante puertorriqueño Ozuna hará una aparición especial en el primer largometraje animado de Tom y Jerry.

En un comunicado, su agencia de representación indicó que Ozuna es un gran seguidor de ambos personajes “tanto que cuando llegó al set de grabación en los estudios de Warner Bros. en Leavesden, Inglaterra, llevaba puesta una camiseta de Tom y Jerry antes de usar el vestuario para su escena”.

Se trata de una cinta dirigida por Tim Story.

“Es algo increíble para mí, una gran oportunidad. Crecí con Tom y Jerry y siempre he amado verlos. Sus shows siempre eran divertidos y me hacían sentir bien. Ser parte de la película me recuerda a esa época. Es fabuloso que todos puedan disfrutar de sus aventuras”, declaró Ozuna sobre su participación en la película.

El director Tim Story reactiva una de las rivalidades más queridas de la historia del entretenimiento en la película.

La trama gira en torno a Jerry que se muda al hotel más lujoso de Nueva York, en la víspera de una gran boda y Kayla -la organizadora del evento- contrata a Tom para deshacerse del nuevo huésped.

La batalla campal entre el gato y el ratón es una amenaza potencial para destruir la carrera de Kayla, la boda y, posiblemente, al hotel mismo, señala el comunicado

El problema se agrava con la ambición diabólica de un miembro del personal, quien conspira en contra de los otros tres

En una combinación de animación clásica con escenas de acción en vivo, la nueva aventura de Tom y Jerry presenta un nuevo territorio para que estos icónicos personajes peleen y los obliga a tomar acciones impensables como trabajar juntos para salvar la situación creada.

Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost y Ken Jeong, protagonizan la historia dirigida por Tim Story.

Chris DeFaria es el productor; Kevin Costello escribió el guión basado en personajes creados por William Hanna y Joseph Barbera.

La producción ejecutiva estuvo a cargo de Tim Story, Adam Goodman, Steven Harding, Sam Register, Jesse Ehrman y Allison Abbate.

Se trata de una película de Warner Bros. Pictures y Warner Animation Group.