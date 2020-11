El regidor Sergio Beltrán se une al PT, ahora hay dos representantes de este partido en el cabildo de Culiacán

Beltrán Coronel aprovechó su bienvenida para arremeter contra el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y decir que en el municipio no hay cabeza y se gobierna para un grupo

América Armenta

02/11/2020 | 10:31 AM

CULIACÁN._ Sergio Beltrán Coronel, regidor en el cabildo de Culiacán, se unió a las filas del Partido del Trabajo, ya que pertenecía al extinto Partido Encuentro Social y aprovechó la visita de Gerardo Fernández Noroña y la presencia de Fernando García Hernández, diputados federales del partido, para unirse.

“Darle la bienvenida a esta nueva etapa de la era política de Sergio Beltrán, actualmente regidor de Culiacán”, comentó el integrante de cabildo que ahora es parte del Partido del Trabajo y aseguró que no está brincando de partido, sino que lo hace por servir a la 4T.

El regidor aprovechó el momento para destacar que en Culiacán la Cuarta Transformación no se ha dado y enumeró una serie de acciones del Alcalde Jesús Estrada Ferreiro que consideró que no están bien.

“Entre ellas un grave problema de comunicación hacia ustedes del Presidente municipal, con vendedores ambulantes, con el comercio unido de Culiacán, Culiacán no ha podido avanzar porque no hay cabeza dentro del municipio, no hay ideas frescas, las ideas son nomás para servicio de algunos pocos”, destacó.

También consideró que siempre hay un pleito cazado con la sociedad, por ello, señaló, se cambió al PT y que ha sido la única voz crítica en el municipio y aseguró que busca que se dé la 4T.

“Los tiempos dicen que las calabazas en el camino se acomodan, si hay una oportunidad, adelante”, comentó al cuestionarlo si tiene aspiración a algún cargo en específico que lo haya llevado a cambiar de partido.