El remake del musical West Side Story revela sus primeras FOTOS bajo el mando de Steven Spielberg

NUEVA YORK._ Las primeras imágenes de la esperada versión de Steven Spielberg de West Side Story fueron reveladas el lunes en la revista Vanity Fair, donde pueden verse varios fotogramas de la cinta de los actores protagonistas, Rachel Zegler y Ansel Elgort, en plena acción.

Se trata del primer remake en la gran pantalla del musical West Side Story desde el clásico de 1961 en el que Natalie Wood y Richard Beymer se metieron en la piel de Maria y Tony, dos adolescentes miembros de bandas callejeras rivales en el Nueva York de los años 50 que viven una historia de amor.

“West Side Story ha sido esa tentación persistente a la que finalmente he cedido”, explicó a la publicación Spielberg, que cuenta que las canciones del musical fueron las primeras piezas de canciones populares que se pudieron escuchar en su casa.

Check out the first look photos for West Side Story directed by Steven Spielberg in @VanityFair. See #WestSideStoryMovie in theaters this December. Read more: https://t.co/9nThw8jAgJ @Amblin pic.twitter.com/K6bHegPPkT