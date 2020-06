El retiro aÃºn no es una opciÃ³n para Issmael Salas

BEISBOL

El retiro aún no es una opción para Issmael Salas

El pelotero de Venados de Mazatlán afirma que está en condiciones de disputar cuatro temporadas más en el beisbol de alto rendimiento

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Por la mente de Issmael Salas no pasa aún la palabra retiro. Ese momento llegará más adelante, pero antes quiere concretar un campeonato con Venados.

El pelotero que llegó a Mazatlán el pasado invierno quiere al menos jugar cuatro temporadas más.

“Sólo Dios sabe cuándo vaya a pasar eso, pero me siento capaz de jugar cuatro temporadas más, por el momento no pienso en el retiro, siempre salgo al campo encomendándome a Dios para siempre tener salud”, externó Salas.

A sus 37 años de edad, el popular “Mailo” disfruta cada momento del beisbol, lo vive con mucha pasión y alegría.

“Siempre salgo al campo de la misma manera, salgo a entregarlo todo, eso siempre lo he hecho desde que firmé mi contrato como profesional en la casa de mis padres, el deporte es muy bonito y siempre hay lesiones, por eso vivo intensamente el beisbol desde que los Cachorros de Chicago me firmaron en el 2001”.

La ausencia de beisbol debido a la contingencia sanitaria que se vive en el País le cayó en un buen momento en su carrera.

“Este ha sido un descanso obligado, me ha servido para recuperar energías de todos los años que he jugado pelota sin parar, pues, sólo se tiene descanso, cuando el equipo en el que se está ya sea en la Liga Mexicana de Beisbol o del Pacífico, no entrar a la fase de playoffs”.