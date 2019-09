El retiro del paso peatonal seguro en Parque AcuÃ¡tico no fue por presiÃ³n mediÃ¡tica: Gandarilla

El retiro del paso peatonal seguro en Parque Acuático no fue por presión mediática: Gandarilla

El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable negó que se haya puesto un semáforo inteligente por las presiones de los automovilistas, y defendió que la administración de Quirino Ordaz Coppel siempre priorizará al peatón

Antonio Olazábal

Carlos Gandarilla García negó que el haber quitado el paso peatonal seguro ubicado en el Paseo Niños Héroes, a la altura del Parque Acuático, haya sido por presión mediática de los automovilistas.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable señaló que se atendió una necesidad de un sector de la población, pero no se descuidó a otro, ya que se puso un semáforo inteligente en el lugar.

Además, sostuvo que este tipo de obras son necesarias no solamente en ese punto, sino en varios lugares más en Culiacán.

"No es mediático, al final de cuentas es un asunto de la gente y tenemos que resolverlo, porque al final de cuentas son intervenciones que no solamente tienen que hacerse en el malecón y en ese punto, son muchas más las intervenciones que se tienen que hacer en Culiacán y no tenemos qué hablar de un tema mediático", señaló.

"Porque sí se da la violencia vial, sí tenemos problemas desgraciadamente donde lo comentaban en este foro, Culiacán es una de las ciudades donde mayores muertes por accidentes de tránsito existen en el país, y eso tenemos que revertirlo a través de generar mayor infraestructura incluyente, pero también fomentar una cultura vial", agregó.

El Gobierno del Estado, por orden de Quirino Ordaz Coppel, quitó el paso peatonal para poner un semáforo inteligente en el lugar con la intención de que el tráfico vaya más fluido, mientras no pasen ciudadanos a pie, esto a pesar de que asociaciones civiles, dependencias municipales y organizaciones como Pro-Ciudad, Implan y Mapasin, ya habían avalado la permanencia de este paso peatonal.

"No estamos en contra (de quienes lo avalaban), y es un asunto que está platicado con las autoridades municipales en el sentido de buscar soluciones para que se pueda seguir priorizando al peatón, en ese sentido el semáforo, esa funcionabilidad va a tener", explicó.

Juan Carlos Rojo Carrascal, arquitecto y ex director del Instituto de Planeación Urbana de Culiacán, opinó que el quitar el paso peatonal era algo que iba en contra de la misma Ley de Movilidad, misma que pondera sobre todas las cosas al peatón.

Sin embargo, Gandarilla García afirmó que desde el Gobierno de Quirino Ordaz siempre será prioridad la persona que camina por la calle.

"Nosotros vamos a seguir insistiendo como Secretaría y con la visión que se tiene, en que se siga privilegiando a los peatones, ésta es una herramienta, es un instrumento la instalación de un semáforo, bueno, que sigue priorizando el tema del peatón", resaltó.

"Evidentemente se está haciendo una modificación, una infraestructura, pero obviamente una infraestructuras como pasos peatonales, como el que tenemos en el Jardín Botánico, que ha hecho la intervención Municipal o algunos otros, pues hemos visto que ha habido una reducción significativa en las velocidades, que son las que tenemos que reducir en Culiacán", añadió.