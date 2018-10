El reto de Lorenzo Bundy con Tomateros

Lorenzo Bundy sabe que es muy complicado repetir título en la Liga Mexicana del Pacífico sin embargo trabajará duro con el equipo para meterlo en la pelea

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN.- El manager Lorenzo Bundy será el encargado de comandar a Tomateros de Culiacán en la temporada 2018-19 de la Liga Mexicana del Pacífico luego de que sorpresivamente Benjamín Gil anunciara que no continuaría con el club para esta campaña.

Pese a que “El Matador” le dio dos títulos en los últimos cuatro años a Tomateros una cuestión familiar impidió que buscara le bicampeonato esta temporada y será Bundy quien asuma este compromiso.

La decisión no fue difícil para la directiva ya que Lorenzo Bundy estaba libre y es un manager con experiencia en Grandes Ligas y en la Liga Mexicana del Pacífico en la que acumula tres títulos, con Venados de Mazatlán en la temporada 2008-09 y con Mayos de Navojoa en las campañas 1999-00 y 2006-07, además de tener un pasado exitoso con Los Guinda tras conquistar el campeonato 1984-85 como jugador.

El estratega norteamericano también se vio sorprendido cuando Tomateros lo busco para dirigir esta campaña sin embargo no dudo en aceptar la oportunidad de venir a trabajar a Culiacán.

“Aceptar el trabajo fue muy fácil. El equipo ganó el campeonato el año pasado y tener la oportunidad de dirigir ese equipo es muy buena para mí y gracias a los directivos que tienen confianza en mí para hacer ese trabajo”

“Todos saben que mi primera oportunidad de mi carrera aquí en México fue aquí en Culiacán como pelotero y mi carrera aquí como pelotero fue muy buena”, expresó.

Bundy aseguró que desde que era jugador se veía como manager de beisbol y mentalmente ya estaba rigiendo el equipo, pensando en que haría él en las diversas circunstancias a las que se enfrentaba el equipo.

“Cuando estaba jugando siempre estaba pensando que puedo hacer si yo fuera el manager, que voy a hacer en esa situación. Yo creo comencé a dirigir antes de terminar mi carrera como jugador, mentalmente, pensando en situaciones, como le voy a hacer”.

El nuevo estratega guinda presumió haber jugado y trabajado con grandes manager de los cuales adquirió bastante conocimientos.

“Gracias a dios tuve la oportunidad de jugar para Paquín Estrada, Cananea (Reyes) que fueron muy buenos managers y después que comencé a dirigir tuve la oportunidad de trabajar con managers en Grandes Ligas que tiene mucha experiencia y saben mucho de beisbol”.

“Uno como manager aprende algo nuevo todos los días y yo le digo lo mismo a los jugadores pero tienes que estar listo, tienes que estar poniendo atención”.

Lorenzo Bundy sabe que llega a un equipo de mucha pasión, en el que se exigen resultados tanto por parte de la directiva como por la afición.

“Estamos en Culiacán, primero tenemos unos directivos con pasión de beisbol, tenemos unos fanáticos como ningunos en pasión por el beisbol, la gente ya está acostumbrada a ganar y yo quiero que siga de este modo, que sigan de esa manera”.

Aunque sabe que conseguir un bicampeonato es algo muy complicad, Lorenzo aseguró que la meta es orquestar un equipo que pueda pelear por la corona.

“No es fácil repetir, hace tres años Tomateros ganó el campeonato y el año siguiente no calificó, esa es la historia del beisbol, no estoy diciendo que no podamos clasificar pero es muy difícil”.

“Ese es el compromiso, nosotros venimos aquí a trabajar para poner al equipo en una final, con la oportunidad de ganar un campeonato, como dicen no es fácil, hay muchas cosas que tiene que pasar”.

Por último, Lorenzo Bundy habló sobre su estilo de juego de cara a la próxima campaña y aseguró que este dependerá de las cualidades de los peloteros que tenga.

“El estilo de juego va a depender del estilo de pelotero. Con los nombres que tenemos ahorita, hablando de extranjeros, se ve que viene gente que puede correr como Rico Noel, Roemon Fields, Dylan Moore y Henry Ramos que son jugadores atléticos y corren bien”.

“Yo no creo que tengamos un equipo de poder y el parque de Culiacán no es un parque de homeruns, son grandes los jardines, pero es un parque que buenos bateadores que puedan pegar muchos dobletes, gente que pueda correr y así vamos a salir adelante, vamos a utilizar las fuerzas que tienen mis peloteros”.

“Yo me tengo que adaptar al estilo de mis peloteros y vamos a utilizar las fuerzas de ellos al máximo para ayudar al equipo en ganar juegos”, concluyó.