El rock, desplazado por el reguetÃ³n, la cumbia y el norteÃ±o

El rock, desplazado por el reguetón, la cumbia y el norteño

La música se hizo presente en Coachella desde 1999, sin embargo los años han pasado y el espacio que cautivó a muchos con grandes bandas ha abierto sus horizontes para darle un espacio a otros géneros

Sinembargo.MX

08/01/2019 | 08:46 AM

MÉXICO (SinEmbargo)._ Con el paso de los años los carteles de música de grandes festivales han ido cambiando poco a poco, abriéndole las puertas a otros géneros que nunca pensamos ver en algún Coachella o hasta en un Vive Latino.

El pasado 2 de enero se dio a conocer el lineup de la próxima edición de Coachella, festival que se lleva a cabo en Indio, California, y la verdad es que fue sorpresa para propios y extraños ver nombres de grandes exponentes de reguetón como Bad Bunny y J Balvin, ya sin mencionar al pop que desde hace algún tiempo se ha ido apoderando de varios magno eventos.

Asimismo, después de las pocas horas de su anuncio, Los Tucanes de Tijuana, banda de música norteña oriunda de Baja California, se volvieron tendencia en Twitter y no era para menos si también le estarán dando ese sabor mexicano a Coachella con éxitos como “La Chona” o “El Tucanazo”.

Sin embargo, esta no es la primera vez en que una agrupación fuera del rock llama la atención por participar en este festival. Hace un año Los Ángeles Azules gozaron del mismo privilegio.

¿POR QUÉ HA CAMBIADO TODO?

Es bien sabido que todos debemos abrir nuestros oídos a diferentes géneros musicales y no precisamente porque sean de nuestro agrado sino para conocer otros artistas y ritmos, pero aquí el problema es que además de la inclusión parecería que estos festivales están tratando de conquistar a otro tipo de público dejando de lado a los fieles seguidores con los que contaban.

Como se menciona anteriormente está el caso del famoso Vive Latino, inclusive hicieron su versión grupera en 2010, que desde 2013 sorprendió con la inclusión de Los Ángeles Azules, después con el festejo de su 15 aniversario llegaron Los Tigres del Norte, Los Ángeles Negros en 2015, La Sonora Santanera y Bronco en 2017, y finalmente Intocable tocará en el 20 aniversario este 2019.

Y es que a pesar de que Vive Latino ha llegado a ser fuertemente criticado y blanco de memes por la presencia de otros géneros en sus últimas ediciones, la verdad es que los escenarios donde se presentan dichas agrupaciones han sido muy concurridos, lo que hace pensar que en realidad le están dando al público lo que quiere, o por lo menos a cierta parte de la audiencia.

DRÁSTICO CAMBIO EN COACHELLA

Regresando a Coachella resulta inquietante para nuevas generaciones comprender porque la decepción de muchos al ver el lineup de este año, inclusive hubo comentarios que decían “El rock está muerto” y sí, si se realiza una comparación entre headliners de ediciones anteriores se puede observar el drástico cambio que se dio de un momento a otro.

Durante las primeras ediciones de este festival se podían leer nombres Rage Against the Machine, Iggy Pop, Oasis, Gorillaz, Paul McCartney, The Cure, entre otros. Por ahí del 2012 el festival de California decidió dar un paso más grande al considerar convertirlo en un magno evento que durara dos fines de semana y fue así como este gran salto tuvo que ver para que se posicionara como uno de los más importantes a nivel mundial, inclusive llegó a ofrecer el regreso de LCD Soundsystem y el reencuentro de Guns N’ Roses.

En 2017 cambiaron un poco las cosas cuando se dio a conocer que Beyoncé sería la primera mujer afroamericana en encabezar Coachella sin embargo, la cantante tuvo que postergar su presentación a causa de su embarazo y fue así como su show pasó a ser parte del cartel del 2018, donde también se veían nombres como Los Ángeles Azules y Cardi B.

Este cambio tan significativo dentro de la historia de los lineup de Coachella también se percibe en las tres mujeres que han sido headliner del evento, Björk, Beyoncé y próximamente Ariana Grande, lo que resultó como otro punto crítico para que los seguidores del festival externaran su desagrado.

Aunque resulte duro de aceptar, los grandes carteles que se presentaban hace años están llegando a su final a causa de la moda y los nuevos ritmos que mueven a las masas. La verdadera pregunta aquí es: ¿será que un lineup vuelva a sorprender al 100 por ciento en los próximos años?

¿QUÉ MEXICANOS HAN ESTADO EN COACHELLA?

Entre las agrupaciones que han llegado con el sabor del “Mexipower” a Coachella se encuentran Café Tacvba. la banda liderada por Rubén Albarrán ha sido de las que más presentaciones ha tenido en el festival de California y no es de extrañar pues “escenario que pisan, escenario que mueven”.

Los intérpretes de “La Ingrata” han estado presentes al menos en cuatro de las ediciones de este evento, de hecho fue en 2013 cuando la agrupación estaba terminando su show con “La chica banda” y la organización de Coachella pidió bajar el audio por haberse pasado un minuto del tiempo estipulado

Kinky también se ha encargado de representar a México en el extranjero, dos veces en Coachella para ser exactos, además fue sorpresa que en el cartel de 2004 apareciera arriba de LCD Soundsystem, The Black Keys y hasta de The Sounds.

Molotov y El Gran Silencio llegaron a Indio, California, en 2009, año en el que se estuvo presentando como acto estelar Paul McCartney. Ambas agrupaciones pusieron el ambiente con “Frijolero” y “Dormir Soñando” respectivamente, sus presentaciones contaron con un gran número de asistentes.

Aunque la lista es larga cabe destacar que hasta hace unos años el rock y la música alternativa mexicana fue la encargada de abrirle paso a Los Ángeles Azules y próximamente a Los Tucanes de Tijuana.