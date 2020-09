El rock es el género musical que más ha inspirado al séptimo arte, y HBO exhibe 7 cintas en su honor

El rock en específico ha inspirado la creación de un gran número películas, series de televisión y documentales que capturan un poco de la esencia de un género que hace vibrar a quien lo escucha. Por este motivo, HBO realizó una selección de siete títulos sobre el rock y que se encuentran disponibles en su plataforma

Sinembargo.MX

09/09/2020 | 08:19 AM

MÉXICO._ La vida no sería la misma sin el rocanrol, uno de los géneros musicales que nos ha dejado grandes estrellas y canciones que nos hacen vibrar.

Bandas como Queen, The Beatles, Metallica o cantantes como Bruce Springsteen y Elvis Presley forman parte de una historia musical que ha marcado la vida de varias generaciones.

A pesar del paso de los años y de la aparición de nuevos géneros musicales, el rock está más vivo que nunca, para muestra, aquí una selección de siete películas y series disponibles en HBO Go que le hacen honor a un género que ha sido un reflejo de los cambios sociales y culturales en el mundo.

YESTERDAY

¿Qué pasaría si un día despiertas y te das cuenta de que el mundo no recuerda las canciones de The Beatles? Yesterday plantea esta imaginación.

La cinta dirigida por Danny Boyle narra la historia de Jack Malik, un músico frustrado que se da cuenta que nadie recuerda a la banda británica y decide hacer pasar las canciones del famoso grupo como suyas.

Yesterday hace un viaje musical lleno de nostalgia gracias a los temas de la legendaria agrupación de Liverpool, y muestra una historia de amor que se desarrolla entre canciones inolvidables y guiños a la cultura pop que marcaron a varias generaciones.

ACROSS THE UNIVERSE

Tal y como su nombre lo indica, Across the Universe es otra cinta inspirada en la música de The Beatles.

El musical, protagonizado por Evan Rachel Wood y Jim Sturges, hace un homenaje a la considerada mejor banda de rock de toda la historia.

Across the Universe inicia como una búsqueda personal, pero termina en un camino musical lleno de nostalgia y experimentación.

ROCK STAR: LA VOZ DEL DRAGÓN

Basada en la vida de Tim “The Rippers” Owen, vocalista de Judas Priest, Rock Star: La voz del Dragón muestra cómo un hombre común y corriente pasó de ser el mayor fan de su banda favorita a convertirse en uno de los vocalistas más legendarios de todos los tiempos.

La cinta muestra a Chris “Izzy” Cole un técnico de fotocopiadoras que de noche se transforma en el mayor fan y el vocalista de una banda de rock tributo a Steel Dragon, su agrupación preferida y una de las más reconocidas en la escena.

Protagonizada por Mark Wahlberg y Jennifer Aniston, Rock Star: La voz del Dragón es una película que deja el mensaje de que los sueños se pueden cumplir.

SING STREET

Conor, es un adolescente problemático que vive en Dublín. Su comportamiento y los problemas en casa provocan sea transferido de una escuela privada a una pública en donde creará una banda de rock.

En su nuevo colegio, Conor conocerá a Raphina, una chica de la que se enamora a primera vista, y no descansará hasta que ella acepte protagonizar su video musical.

Este filme, estelarizado por Aiden Gillen estuvo nominado a los Globo De Oro en la categoría Mejor Comedia o Musical.

STAR IS BORN

Lady Gaga lleva a la pantalla grande sus dotes musicales para interpretar a Ally, una joven cantante que se enamora de Jackson Maine, un cantante de country consagrado pero que se encuentra en decadencia.

Star is Born ahonda en los problemas que debe enfrentar la pareja como lo son la fama, el alcohol y la ambición, mientras Ally alcanza el estrellato y Jackson se hunde en sus acciones.

La cinta ganadora de un Óscar a la mejor canción original por “Shallow”, es protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper, quienes conformaron una de las parejas más amadas de los últimos años en la pantalla grande.

BLINDED BY THE LIGHT

Bruce Springsteen, es sin duda uno de los mejores artistas de todos los tiempos. Su música ha inspirado a millones de personas en todo el mundo y su gran repertorio musical lo ha ayudado a vender más de 65 millones de copias.

Blinded by the Light, está inspirada en la exitosa carrera de “El Jefe”. Protagonizada por Viveik Kalra, la cinta aborda la historia de Javed, un joven que descubre la música de Springsteen y que cambia su vida por completo.

La película realiza un recorrido por la carrera musical del hijo de Nueva Jersey y muestra cómo las canciones de un artista pueden servir para enfrentarse a una sociedad conservadora.

VINYL

Vynyl, la única serie de la lista, cuenta la lucha de Richie Finestra, quien, en pleno auge del punk y del rocanrol, intenta mantener a flote su sello discográfico.

La serie, producida por Martin Scorsese y Mick Jagger, está ambientada en el Nueva York de los años 70, en que los clubes estaban llenos de gente descubriendo nueva música.

Vinyl consta de diez capítulos que sirven para entender cómo se manejaba la industria de la música en esa época y muestra el detrás de escena en que se conducían los negocios.