El sÃ¡bado en nuestra casa tendremos la revancha en el Ascenso: Diego Armando Maradona

El sábado en nuestra casa tendremos la revancha en el Ascenso: Diego Armando Maradona

El timonel de Dorados habló después del encuentro donde cayeron por la mínima diferencia en la recta final del partido

Noroeste / Redacción

ZACATEPEC._ El director técnico de Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona, habló en conferencia de prensa al término del encuentro ante Zacatepec, duelo que se celebró en la cancha del estadio Agustín Coruco Díaz, dentro de la fecha 4 de la Copa MX.

El timonel áureo comentó el desempeño que mostraron sus pupilos dentro del terreno de juego, calificándolo como un partido muy disputado en el medio campo y con pocas oportunidades de peligro.

“Fue un partido parejo, donde ninguno de los dos equipos tuvimos la convicción de tener el balón, fueron muchos pelotazos y disputa en la media cancha, hubo mucha lucha y a ellos les cayó ese gol como regalo de Navidad, ya que no habían generado oportunidades de peligro”, señaló.

Maradona hizo un llamado de atención al comportamiento de algunos aficionados de Zacatepec, quienes durante el partido intentaron agredirlo.

“Un aficionado me tiró una botella con agua que casi me golpea en la cabeza, esto es más allá del futbol, es como una bronca que tienen contra mí y nosotros queremos hacer una denuncia con esta persona que arrojó la botella. También por ahí un jugador de ellos no tenía número en su espalda y así estaba jugando, se lo comenté al árbitro y me dijo que lo pondría en el informe”, comentó.

Por último, los medios de comunicación cuestionaron al técnico argentino sobre si el mal paso del equipo era producto de la ausencia de Diego en la pretemporada y las primeras fechas del certamen.

“Este cuerpo técnico lo elegí yo, yo me hago responsable, el que decide las cosa soy yo, el que hace los cambios soy yo y yo mismo preparaba los partidos desde Argentina ya que siempre estuve al pendiente del equipo. Sabemos que se perdieron partidos, pero tampoco es para alarmarse ya que tendremos el próximo sábado nuestra revancha en la liga en Culiacán y eso lo saben los muchachos”, finalizó.