FUTBOL

El Salvador cae goleado y humillado por Hounduras y queda fuera en la Copa Oro 209

La Selecta tenía todo para avanzar, pero en vez de eso termina haciendo el ridículo

Noroeste / Redacción

La selección de El Salvador contó con el apoyo de las más de 22 mil almas que llegaron para alentarla en el Banc of California Stadium pero no cumplió con las expectativas el martes por la noche. En un día de decisiones para el Grupo C de la Copa Oro, El Salvador sucumbió por 4-0 ante un eliminado Honduras y también le dijo adiós al torneo de la Concacaf.

El empate entre Jamaica y Curazao a primera hora, dejó a El Salvador con posibilidades de ganar el grupo pero también de quedar eliminado. Pero lo último fue lo que terminó sucediendo cuando en el segundo tiemp los hondureños les anotaron por conducto de Jorge Álvarez al 59, Rubilio Castillo al 65, Bryan Acosta al 75, y Elimilio Izaguirre anotó el cuarto al 90.

El Salvador pudo hasta perder por 2-1 y aún avanzar como segundo, debido a un cuarto critierio de desempate, sin embargo no pudo concretar ninguna jugada de peligro y pecó caro en sus errores en la defensa.

Con este resultado, Jamaica clasifica como primero del grupo, seguido por Curazao, la sorpresa del torneo junto a Haití.

OTRO RESULTADO

Bermudas 2

Nicaragua 0

MIÉRCOLES 6 DE JUNIO

Trinidad y Tobago vs. Guayana

16:30 Horas

Panamá vs. Estados Unidos

19:00 Horas