El SAT confirma que investiga a un ex Presidente de MÃ©xico por no pagar ISR; no aclara si es Fox

El SAT confirma que investiga a un ex Presidente de México por no pagar ISR; no aclara si es Fox

Previamente, en un breve comunicado, el mismo SAT dijo que ignoraba cuáles eran los datos y las fuentes de los medios que afirman que es Vicente Fox el ex presidente al que supuestamente se le condonaron impuestos.

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– El Sistema de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó este viernes que tiene identificado un adeudo fiscal por concepto de impuestos de un ex Presidente de México, sin embargo no dio a conocer el nombre. Medios nacionales –que citan fuentes de la Presidencia de la República– y un documento difundido por el periodista Raúl Olmos, detallan que se trata de Vicente Fox Quesada. Hasta el momento el único ex mandatario que se ha pronunciado al respecto es Felipe Calderón, quien aseguró que desde los 16 años paga impuestos.

“El Servicio de Administración Tributaria confirma que se tiene identificado un crédito fiscal a cargo de un expresidente de los Estados Unidos Mexicanos, por concepto de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, así como los recargos y la actualización correspondiente”, se lee en el documento difundido esta noche.

El ex Presidente de México que no paga sus impuestos es Vicente Fox. Lo dijo Reforma, no AMLO

Y detalló que está “realizando las acciones y procedimientos jurídicos necesarios, tendientes a defender la procedencia del crédito de mérito, fincado en agosto de 2018”.

“Con lo anterior, el SAT demuestra su compromiso con hacer cumplir las leyes, las cuales se aplican a todos, sin excepción alguna, aunque garantizando en todo momento la reserva de la información a la que obligan las disposiciones fiscales. #JusticiaTributaria #CivismoFiscal”, añadió.

La mañana de este viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que un ex Presidente de México no ha pagado sus impuestos, pero rechazó decir quién. “Tengo una información de que alguno de los ex presidentes debe impuestos. Peso es un asunto que tiene que ver el SAT”, señaló.

Luego, el periódico Reforma informó –citando fuentes de la presidencia– que se trataba de Vicente Fox Quesada, y que las deudas fiscales se derivan de que le condonaron impuestos a las empresas en las que tiene participación, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esta información también le fue confirmada a El Universal.

Además, le periodista Raúl Olmos compartió esta tarde, a través de Twitter, un documento, que afirmó fue ocultado durante el Gobierno de Calderón, donde se detallan “diferencias por aclarar” en las declaraciones fiscales de Vicente Fox en diversos años.

En el documento es de la Secretaría de la Función Pública, y en él se detalla que en la declaración fiscal de Fox del ejercicio 2003 “se observaron diferencias por aclarar en cuanto a los ingresos por concepto de honorarios por servicios profesionales de $267,296.00, así como en el rubro del reembolso de capital del Cerrito por $2,700,000.00 al no manifestarlos en la declaración fiscal; y en el rubro de intereses de la declaración patrimonial reportó $179,750.00 más que en la declaración fiscal”.

Además en la declaración fiscal del ejercicio de 2004 del ex Presidente se observaron “diferencias por aclarar en cuanto a los ingresos por concepto de honorarios por servicios profesionales de $290,539.00, así como en el rubro de recuperación de préstamo personal/venta de acciones por $2,274,224.00 al no manifestarlos en la declaración fiscal; y en el rubro de intereses de la declaración patrimonial reportó $150,342.00 más que en la declaración fiscal”.

Vicente Fox omitió ingresos millonarios en sus declaraciones fiscales, según este oficio de la @SFP_mx ¿Es a Fox a quien se refería hoy AMLO cuando dijo que el SAT investigaba a un ex presidente por adeudos? Aquí un indicio (El docto. es del expediente que ocultó Calderón)

CALDERÓN SE DESLINDA

El primer y, hasta el momento, único ex Presidente que ha respondido a las afirmaciones del Presidente López Obrador es Felipe Calderón Hinojosa, quien afirmó que desde que empezó a trabajar, a los 16 años, ha pagado “puntualmente” sus impuestos y dijo que seguramente debe saberlo el actual mandatario.

Felipe Calderón criticó lo dicho por el Jefa del Ejecutivo Federal pues afirmó que con ello daña su imagen y la de sus colegas, por lo que le pidió que haga la precisión necesaria.

Estar tarde, a través de su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa afirmó:

“Sr. Presidente @lopezobrador_: Como Usted seguramente sabe, he pagado mis impuestos puntualmente desde que empecé a trabajar a los 16 años. Decir ‘un ex presidente no ha pagado impuestos’, es una insinuación que daña a mí y a otros colegas. Le pido que haga la precisión debida”.

Sr. Presidente @lopezobrador_: Como Usted seguramente sabe, he pagado mis impuestos puntualmente desde que empecé a trabajar a los 16 años. Decir "un expresidente no ha pagado impuestos", es una insinuación que daña a mí y a otros colegas. Le pido que haga la precisión debida.

En un segundo mensaje, Calderón dijo coincidir con el actual mandatario en que es de interés público saber de qué ha vivido un presidente o ex presidente y si ha pagado impuestos.

“Coincido: conocer de qué ha vivido un Presidente o exPresidente y si ha pagado sus impuestos correctamente es un tema de interés público. Ojalá actuemos en consecuencia y se aclaren estas dudas respecto de todos los que hemos tenido el privilegio de servir a México en ese cargo”, añadió.