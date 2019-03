El Secretario de Salud nos ha traído con mentiras, acusan 148 trabajadores cesados en Sinaloa

Personal del Sector salud que resultó despedido de forma repentina este viernes 29 de marzo, afirma que continuarán los reclamos hasta que tengan de vuelta sus derechos laborales... y sus quincenas atrasadas

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ El día viernes, 148 trabajadores del sector salud fueron “cesados” repentinamente, sin aviso previo. Se trata de médicos, promotores, psicólogos, nutriólogos y hasta informáticos de todo Sinaloa que eran pagados con el recurso federal del programa Prospera, el cual dejará de existir en poco tiempo.

Este sábado, algunas de estas personas afectadas se congregaron en el evento de Gobierno “Jornada de Apoyo Puro Sinaloa”, acontecido en la Colonia Prolongación 21 de Marzo, en Culiacán, para manifestarse por este súbito despido… y por el adeudo que el Gobierno del Estado tiene con ellos desde enero.

“No se nos avisó con anticipación, ese fue el primer detonante para ir allá. El segundo fue porque nos deben quincenas: has de cuenta que nos deben cinco quincenas; no se nos ha pagado y se nos ha traído con mentiras de que, ‘Se les va a pagar en cinco días… y en cinco días… y es fecha de que no nos pagan”, acusó la doctora Mara Berenice Balcazar Pérez, una de las afectadas.

“El Secretario de Salud (Efrén Encinas Torres) nos ha traído a puras mentiras. La semana pasada fuimos al Palacio de Gobierno, y dijo que se nos iba a pagar en el transcurso de la semana; que se nos iba a pagar y que íbamos a seguir con los contratos. Eso fue lo que él nos había dicho, por eso uno se fue más tranquilo a seguir desempeñando sus labores”, recordó Balcazar Pérez.

Pero ironizó: “¿Cómo en una semana nos dice que vamos a seguir trabajando, y en la otra semana ya estamos desempleados todos?”.

Criticó, además, que el Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, no les pueda dar certeza financiera.

“El Gobernador según va a hablar a México para ver cómo se nos va a pagar… o si sí se nos va a pagar. Porque, como él dice, ‘No hay de dónde pagarles’. Y le digo, ‘Pues ¿para qué nos hicieron trabajar? ¿Y por qué nos trajeron con mentiras?’”.

“Mañana vamos a ir al Palacio de Gobierno a “plantarnos” ahí, como quién dice, porque la verdad a todos nos urge: estamos sin dinero, estamos preocupados, angustiados”, lamentó.

También reveló que a los afectados se les prometió que serían contemplados para los próximos proyectos del Gobierno federal, pero dado lo acontecido recientemente, asegura tener desconfianza ante las promesas del Secretario de Salud y del Gobernador.

“Según nosotros íbamos a entrar a la “federalización”; en el sector salud van a dar bases en junio o julio, y nosotros pues deberíamos de estar dentro de esa federalización. ¿Y por qué nos corrieron? Pues para no meternos en la federalización, y meter gente nueva”, reprueba.

Sin embargo, la doctora Balcazar Pérez afirma que lo único que buscan ella y los otros 147 afectados es que se les hagan valer sus derechos laborales de manera digna.

“Nosotros queremos que nos re ubiquen, que nos metan en otros programas: no perder el trabajo... y que nos paguen lo que nos deben”.