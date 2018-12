El Seguro Popular se va, anuncia AMLO; Gobierno federal asume el control de la salud en 8 estados

El Presidente habló esta mañana sobre sus planes de salud pública; sobre la intención de Manuel Velasco de tener durante 15 años seguridad pagada por el pueblo chiapaneco; sobre la final del futbol mexicano; sobre el Tren Maya. AMLO emitió un voto de censura a los que atacaron ayer un auto en el que viajaba un funcionario porque lo confundieron con ministro

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).– En su conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un nuevo sistema de salud pública que iniciará con 8 estados. Los servicios de las entidades serán trasladados a la federación, dijo. Este mismo viernes viajará a Yucatán para reunirse con ocho gobernadores con el objetivo de firmar el plan de salud integral. Agregó que los recursos que reciben esas entidades “se van a federalizar”. Implicará cambios a leyes y leyes secundarias.

SOBRE LA SALUD: Dijo que “es evidente que el Seguro Popular no ha funcionado. Ni es seguro, ni es popular. Será sustituido por un sistema de salud pública que garantice un servicio de calidad y medicamentos gratuitos”. El nuevo sistema de salud buscará integrar a la gente que no tiene seguridad social. “La palabra bienestar va a ser el distintivo del nuevo Gobierno, que como su nombre lo indica es estar bien”, dijo. “A mitad de año van a entrar ocho estados más y se les va a destinar una cantidad similar. […] Estamos conscientes de que no se está dando un buen servicio de salud, por eso está esa intervención”.

“Se va a hacer cargo la federación del tema de salud. Uno de los problemas fundamentales es la desintegración del sector salud. Ahora lo que queremos es integrar los sistemas de salud y comenzar dando atención especial a la población que no tiene seguridad social”, precisó. El tabasqueño reconoció que el sistema de salud actual no ha funcionado.

Desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que se garantizará una atención de primer nivel en las unidades médicas y que en las clínicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se van a atender emergencias, incluso si no son derechohabientes.

Recordó que hay un fondo de salud de 90 mil millones de pesos, el cual se empleará para los primeros ocho estados, además de una inversión adicional de 25 mil millones de pesos. “A mitad de año van a entrar ocho estados más y se les va a destinar una cantidad similar. […] Estamos conscientes de que no se está dando un buen servicio de salud, por eso está esa inversión”. López Obrador dijo que no se puede hablar de derechos humanos si no se garantiza la vida y la salud de la gente.

El tabasqueño aclaró que todo el sector salud va a tener más presupuesto, al igual que la ciencia, la innovación científica y tecnológica. “Los centros de investigación van a tener todo nuestro apoyo”, agregó. Añadió que necesitan empezar con una serie de censos para homologar sueldos en salud, así como en la educación, en Petróleos Mexicanos (Pemex). “Tenemos que hacer un plan y de acuerdo a las posibilidades económicas. Va a haber crecimiento económico y entre más tengamos, significa más ingresos, más recaudación. Eso nos va a permitir disponer de más recursos”, aseguró.

SOBRE LAS PROTESTAS HACIA EL PODER JUDICIAL: “Yo sostengo lo que siempre he dicho: nada por la fuerza, no a la violencia. Que podamos tener diferencias y dirimirlas de manera pacífica, con respeto a los adversarios, que no se agreda a nadie, que no se humille a nadie”, sostuvo. Ayer, el auto en el que viajaba Jorge Camargo, director de comunicación social del Consejo de la Judicatura Federal, fue atacado por personas que se manifestaban contra los sueldos de los jueces y ministros.

Camargo abandonó las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la Ciudad de México, y los inconformes interceptaron su vehículo. “Por dignidad, renuncia”, decía uno de los mensajes que cargaban los manifestantes, quienes arrojaron basura al carro. Camargo confirmó a El Financiero que sí viajaba en el auto que terminó rodeado en la calle Venustiano Carranza, en la Alcaldía de Cuauhtémoc. Parece que los manifestantes creyeron que en el auto iba algún juez o ministro.

SOBRE EL TREN MAYA: López Obrador dijo que ya se tienen los estudios de impacto ambiental para su construcción. Sin embargo, recordó que la vía por donde pasará ya existe. “No se va a tirar un solo árbol, es sobre la vía donde se va a construir”, destacó. “La gente quiere que se lleven a cabo estas obras”, dijo.

SOBRE LA MANUEL VELASCO: El periódico El Universal publicó que Manuel Velasco (PVEM), cuyo mandato concluyó el pasado 8 de diciembre, “dispone de un equipo de seguridad para su protección personal por un lapso de 15 años después de concluido su mandato ‘por los servicios prestados al estado’”. El diario dice que así lo establece el decreto 223 —publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de julio de 2017—, el cual beneficia en los mismos términos al Fiscal estatal.

El Jefe del Ejecutivo federal emitió hoy un voto de censura a Manuel Velasco, quien es ubicado como nuevo aliado de Morena y del mismo Presidente. Dijo que Chiapas es soberano, pero que ve mal que algo así esté sucediendo. “Si no les alcanza [el sueldo], pues habrá otros que sí quieran trabajar por ese sueldo que no es poco”, reiteró. Destacó que el corte es para ajustar el presupuesto, a fin de que puedan destinarse los recursos necesarios para becar a los jóvenes.

“No tengo información sobre lo de Chiapas. Creo que de ser cierto es un exceso que no debe de permitirse. Sin embargo, eso corresponde al Gobierno de Chiapas, el Gobierno libre y soberano de Chapas. Mi opinión es que no debe haber privilegios, que se debe acabar con los tratos espaciales a los funcionarios”, dijo.

SOBRE EL PRESUPUESTO 2019: Además, dio a conocer que mañana a las 17:00 horas se presenta el presupuesto del siguiente año a la Cámara de Diputados, donde van contemplados los recursos destinados para cumplir con los resultados que hizo durante su campaña. El Presidente acusó que los recursos públicos se van en los edificios lujosos de las dependencias, como los que se encuentran sobre avenida Paseo de la Reforma. Criticó que desde allí se quiera atender a los pobres.

SOBRE LA CREACIÓN DE 100 UNIVERSIDADES: López Obrador detalló que los terrenos para al menos 50 de las 100 universidades que se construirán en su sexenio, ya los tienen, debido a que fueron donados por comuneros o ejidatarios. El próximo martes viajará a Hidalgo para iniciar el programa de las 100 universidades.

SOBRE LA FINAL DEL FUTBOL MEXICANO: El Presidente descartó que vaya a poder estar el próximo domingo en la final del Torneo Apertura 2018, la cual se disputará entre América y Cruz Azul en el Estadio Azteca, por lo que no entregará el título al campeón.