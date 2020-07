El Semáforo Covid no está sujeto a negociaciones ni a peticiones de gobernadores, asevera López-Gatell

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal Hugo López-Gatell Ramírez enfatizó que el Semáforo Covid es una herramienta técnica de seguimiento de la pandemia y no un sujeto de negociación ni siquiera para los gobernadores

Karen Bravo

El Semáforo Covid es una herramienta técnica de medición de los indicativos de la pandemia de coronavirus en México y no está sujeto a peticiones, aseveró el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal Hugo López-Gatell Ramírez.

“Esto no está sujeto a ninguna negociación, esto es un instrumento técnico. La evidencia surge de los datos, surge de la información que tiene un significado y que fue cuidadosamente analizado para que los indicadores reflejen distintos aspectos del acontecer epidémico y nos alerten a todas y todos sobre lo que podría ocurrir si el desconfinamiento es demasiado acelerado”, subrayó.

Este instrumento ha sido sujeto de críticas por diversos grupos, incluyendo la petición de los gobernadores para que sea llevado a cabo cada 15 días, la cual fue rechazada por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud federal.

“No es negociación, tampoco es negociación con los gobernadores, no es de lo que pidan y según cómo me lo digan o insisten, no es así, el fundamento legal está claramente estipulado”, recalcó.

López-Gatell Ramírez explicó que el funcionamiento del Semáforo Covid está estipulado en la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de mayo, y ahí se remarca que es una herramienta de medición sobre las actividades que pueden abrirse o no conforme los indicadores de contagio.

Enfatizó que solamente existe un Semáforo Covid y es el que se publica cada viernes para conocimiento de los ciudadanos.

“También hay estas expresiones de 'si yo me voy por la libre y pongo mi semáforo', cada quien que se exprese como sea pero hay un semáforo”, dijo.