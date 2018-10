El Senado se equivocó al darle licencia a Velasco, dice Tatiana Clouthier

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).– El Senado de la República, y los diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se equivocaron al otorgarle la licencia a Manuel Velasco Coello para regresar a gobernar Chiapas, dice en entrevista con SinEmbargo Tatiana Clouthier Carrillo, Diputada federal y una de las mujeres más cercanas a Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo, durante su pasada campaña electoral.

“Me parece que el Senado se equivocó, me parece que el Senado no debió haber hecho lo que hizo; sin embargo lo entiendo. Moralmente no debió y jurídicamente no tienes por qué no hacerlo, porque tienes derecho. ¿A qué me refiero? Si el día de mañana, que así va a suceder, Olga Sánchez va a pedir licencia, va a pedir licencia Gabriel García, va a pedir licencia Rocío Nahle y nos dicen no, entonces en ese sentido, dado que hay derecho por algo, no podías no hacerlo. En ese sentido lo entiendo, y hubiera preferido no, pero lo entiendo”, afirma la ex coordinadora de la campaña electoral del político tabasqueño.

Pero, afirma, la doble votación de los senadores de Morena (en contra y luego a favor de otorgar la licencia a Manuel Velasco) no tuvo nada que ver con los cinco legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que al mismo tiempo en la Cámara de Diputados se sumaron a la bancada de Morena para darle una mayoría absoluta que le permitiría tener la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) durante los próximos tres años.

“El tema de la Cámara de Diputados se dio totalmente en una vertiente que no tiene nada qué ver, te digo porque yo estaba a un lado de Mario [Delgado] cuando estaba sucediendo lo de los niños verdes, los diputados del Verde que se vienen para acá, que no tenía nada qué ver con el otro tema”, precisa.

Tatiana Clouthier aún no termina de acomodar y poner en orden la que será su oficina en el Edificio B de la Cámara de Diputados, pero ya hay una banderilla de Morena y una fotografía de Andrés Manuel López Obrador junto a un sillón.

La que sería Subsecretaria de Gobernación y que declinó a ocupar ese puesto en la próxima administración federal asegura que en su decisión no tuvo nada que ver el nombramiento polémico de Manuel Bartlett Díaz como próximo Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Si yo mi vida la decidiera a partir de lo que deciden otros en sus vidas, no caminaría en la vida. Creo que la gente se dedica a buscar o inventar historias y tristemente ni Televisa ni TV Azteca los contratan, pero se dedican a inventar historias para encontrar los porqués de las acciones de los demás”, dice en esta entrevista.

Manuel Bartlett, a quien se le conoce como uno de los artífices de la “caída del sistema” en las elecciones presidenciales de 1988, donde compitieron Manuel Clouthier del Rincón Maquío, padre de Tatiana; Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Carlos Salinas de Gortari, fue designado en julio pasado por López Obrador para ocupar la dirección de la CFE en medio de la polémica.

Manuel Clouthier Carrillo, hermano de Tatiana, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva que el nombramiento de Bartlett era una ofensa para su familia y la misma ex coordinadora de campaña de López Obrador reconoció que había mejores opciones.

“Creo que había mejores opciones, y que una persona que no sea bien recibida, no quiere decir que ya se acabó el país”, dijo en su momento Tatiana Clouthier Carrillo.

Andrés Manuel defendió el nombramiento de Bartlett Díaz: “respeto mucho sus puntos de vista, pero el licenciado Bartlett desde hace muchos años ha estado defendiendo la industria eléctrica nacional, y por eso decidí proponerlo para ser el director de la Comisión Federal de Electricidad”, dijo en julio.

Sin embargo Tatiana Clouthier asegura que la decisión de quedarse con su diputación tuvo que ver con el hecho de contar con más tiempo para poder atender su vida familiar.

Hoy, como unas de las diputadas más visibles de la bancada de Morena, tiene entre sus retos regresarle la dignidad a la Cámara de Diputados y a los diputados, así como empujar la agenda de la sociedad civil en materia electoral.

–Algo que causó mucho revuelo cuando usted decidió venirse a la Cámara de Diputados , que si se había enojado con AMLO, que si no. ¿Qué tanto influyó el nombramiento de Manuel Bartlett [como Director de Comisión Federal de Electricidad]para que usted tomara esta decisión?

–Te voy a decir, fíjate nomás: si mi vida la decidiera a partir de lo que deciden otros en sus vidas, no caminaría en la vida. Creo que la gente se dedica a buscar o inventar historias y tristemente ni Televisa ni TV Azteca los contratan, pero se dedican a inventar historias para encontrar los porqués de las acciones de los demás. Lo he platicado una y otra vez: desde que iniciamos la campaña Andrés Manuel me invitó, desde 2017 me estuvo diciendo que me uniera y me parece incómodo mostrarlo, porque se dice que no debes hablar de la vida pública en la privada, de la privada en la pública etcétera, y ya he contado la historia: tengo un marido que tuvo cáncer, tengo dos hijos –una hija de 19, un hijo de 17– y las prioridades en mi vida cambiaron. Para ayudarle a Andrés Manuel, en términos de coordinar la campaña, tuve que pasar un proceso personal de decir: estoy lista en muchos sentidos, pero sobre todo sabiendo que tenía un punto de terminación que era el 2 de julio y decir seis meses de mi vida los puedo entregar sin comas, sin puntos, sino simplemente me entrego a ello y así lo hice.

De repente vi el tiempo que me iba a exigir y todo lo demás entrar a la vida pública en términos del trabajo en Gobernación; Gobernación yo creo que es el lugar donde no existe la vida, en términos de que todo el día están los problemas. Los tiempos y la manera de tejer la política en este país, a partir del desorden que está dejando el Presidente Enrique Peña Nieto, demanda todavía mucho más tiempo. Y un personaje como el Presidente electo que no se cansa, que demanda que todo el mundo tenga el mismo ritmo de él, iba a dificultar que yo pudiera atender mi vida privada junto con mi vida pública y cumplir en los dos. Especialmente con el uso de las redes sociales todo el mundo te agarra en todos lados y en todo momento, y es difícil explicar por qué estás en otro lugar si tendrías que estar aquí. Para mí en este momento, teniendo a un hijo en prepa –y quien tenga un hijo en preparatoria entenderá que uno requiere estar un poco más atento de ellos en lo cotidiano–, la diputación me permite ir y venir a Monterrey, en términos de poder pasar más tiempo allá y eso fue lo que me convino.

–¿Cuáles son sus retos Tatiana aquí en la Cámara de Diputados?

–Regresarle la dignidad a la Cámara de Diputados y al hecho de ser Diputado. Una de las cosas más penosas en este país es que en cualquier encuesta que uno toma los diputados vienen a mero abajo en términos de credibilidad y creo que esta parte tiene que subir, tiene que cambiar. Tenemos que hacer entender como diputados a los ciudadanos que ser Diputado tiene un propósito, sirve de algo a la Nación y no somos un estorbo ni los enemigos que no dejan que este país avance.

–¿Cuál es su balance del arranque de Morena en la Cámara de Diputados y también en el Senado con estos escándalos que enfrentó últimamente: lo de la licencia a Manuel Velasco y los diputados del [Partido] Verde que le dieron la mayoría absoluta aquí en la Cámara? Hubo muchas críticas afuera sobre estas decisiones que se tomaron.

–Voy a separarlo. Voy a separar. Yo estoy totalmente en desacuerdo en lo que pasó en la licencia del Senador o Gobernador, porque ya no sé qué es, estoy totalmente en contra de eso. Me parece que el Senado se equivocó, me parece que el Senado no debió haber hecho lo que hizo; sin embargo lo entiendo. Moralmente no debió y jurídicamente no tienes por qué no, porque tienes derecho ¿A qué me refiero? Si el día de mañana, que así va a suceder, Olga Sánchez [Cordero] va a pedir licencia, va a pedir licencia Gabriel García, va a pedir licencia Rocío Nahle [García] y nos dicen no, entonces en ese sentido dado que hay derecho por algo, no podías no hacerlo. En ese sentido lo entiendo, y hubiera preferido no, pero lo entiendo.

El tema de la Cámara de Diputados se dio totalmente en una vertiente que no tiene nada que ver, te digo porque yo estaba a un lado de Mario [Delgado] cuando estaba sucediendo lo de los niños verdes, los diputados del Verde que se vienen para acá, que no tenía nada que ver con el otro tema. Estaba un grupo de compañeros cabildeando con varios diputados del PES [Partido Encuentro Social], del PT [Partido del Trabajo], para ver si podríamos lograr esto y poder que las cosas se llevaran a que sucedan ciertas cosas que queremos que pasen en la Cámara, para poder que Andrés Manuel pueda llevar o iniciar el Gobierno de una manera más ágil y rápida y poder llevar a cabo lo que se prometió en campaña. Así las cosas, no creo que son una vinculante una con otra y vuelvo a ponerlo: pasa como lo de Bartlett, cada quien inventa su propia historia y los momentos y las coincidencias de los tiempos no fueron de los más favorables, pero yo estuve y me tocó ver que las cosas y no fueron como se dijeron.

–Sin embargo tanto para la oposición como para la gente que está observando afuera, hablo de gente común…

–Totalmente lo entiendo perfecto.

–La gente piensa que hubo un intercambio…

–Igual piensan que yo me peleé con Andrés por lo de Bartlett, pues no es cierto. Y, ¿cómo le cambio la percepción a la gente? Tú crees lo que quieres creer y no tengo manera de que no lo creas, y ya.

–Ahora Tatiana, está siendo muy criticada esta relación de ustedes con el Partido Verde, pues que antes formaba parte de la mafia del poder y de los partidos satélites del PRI. Ahora pareciera que hay una relación muy buena con Morena aquí en la Cámara, también en el Senado y que hasta le dejan la Comisión de Medio Ambiente que también ha generado críticas.

–Ay, digo a ver. Fíjate hoy en la mañana salí a caminar con una de mis hermanas y estábamos en la discusión famosa de que si le dejaban a quien la Comisión cuál. Creer que la presidencia de una Comisión porque la tiene A o porque la tiene B o porque la tiene C, cambia la vida del país, no es cierto. Lo que cambia la vida de un país es cómo se vota. Si tenemos una mayoría podemos alterar el estado de las cosas a favor o en contra de muchas cosas más allá de una Presidencia. Y te voy a poner un ejemplo: hemos tenido históricamente en manos del PAN [Partido Acción Nacional] la Comisión de Cultura y eso no ayudó a que mejorara la cultura, al contrario tenemos ejemplos nefastos de cosas que han pasado en términos de cultura que no debieron haber pasado. Tenemos comisiones que han estado, la de auditorías y todo lo demás, que han estado en el PAN, el PRI [Partido Revolucionario Institucional], y ¿tenemos menos corrupción en el país? No. Entonces no depende de quién esté de presidente o presidenta en una comisión, depende que la comisión tenga factores para poder lograr que un dictamen sea aprobado o no de cierta manera y tengas los votos en el Pleno para que eso cambie.

Creo que es bien fácil opinar cuando no se conocen los procesos propiamente. Las ejecuciones de las acciones se llevan a cabo en el Ejecutivo y las comisiones trabajan o no y dependerá del voto de una mayoría. Para no hablar de un tema federal, voy hablarte de un tema local: en Nuevo León el día de ayer [miércoles] se aprobó en comisiones y en el Pleno el que los del Instituto de Acceso a la Información puedan estar ahí por 14 años en lugar de siete. Han sido un fracaso, no sirven para nada, y no los personajes sino la manera en la que está hecha la Comisión que no ha servido de nada en Nuevo León, se pelean todo el día y han estado el PAN y el PRI en la Comisión y ha sido igual. Entonces, no importa quien presida una Comisión ; puede apoyar si tienes una mayoría que te lleve a poder sacar las cosas adelante. Y así lo dejo. Aquí es, ¿va a sacar el Verde o no una iniciativa a favor del medio ambiente en el país? Yo estoy porque sí, y no por el Verde, sino que por nosotros como legisladores que somos mayoría vamos ejercer y a hacer valer, de forma respetuosa, nuestra mayoría para que el medio ambiente mejore en el país y no sigamos en el caos que estamos independientemente si la tiene el Verde o no.

–Miembros de la oposición aquí dentro de la Cámara han señalado que hubo una Diputada que dijo: “bienvenida la dictadura de Morena” si se queda con las presidencias tanto de la Jucopo [Junta de Coordinación Política] como de la Mesa Directiva. Hay voces de la oposición que dicen que debió haberle dejado algo a la oposición esta gran mayoría de Morena, ¿usted que opina Tatiana?

–¿Ahora voy a tener compasión de ellos?, de quienes cuando tuvieron poder, y lo digo inclusive de todos los demás, jamás criticaron cuando esto sucedió en otro lugar, y aquí el voto lo respaldó la sociedad mexicana con 30 millones de votos para la coalición y la sociedad dijo cómo querían que fueran las cosas. Entonces, ¿voy a salir a preguntarles que si qué piensan a esos 30 millones que dijeron sí?, ¿a decirles: fíjate que el PAN, el PRI el este y el otro dicen que no? Los votos se dieron el 1 de julio y nos vemos en tres años más para que la sociedad vuelva a decidir cómo quiere las cosas. Y si la sociedad decide distinto, haremos un acomodo distinto. La sociedad dijo cómo quería las cosas y eso es lo que estamos acatando: el mandato nacional, el mandato en las urnas y en la Cámara de Diputados.

–¿Cuál es el reto de Morena ahora que es mayoría y que ya no es una minoría como lo fue en la legislatura pasada?

–El reto es primero poder traducir esto que prometió en campaña, la cuarta transformación, que se convierta en una realidad y el reto es comportarse decentemente. El reto es ser austero, el reto es poder llevar resultados en la Cámara, pero también en los distritos. Y el reto es poder cambiar esta imagen que tenemos en la Cámara de Diputados de ser Diputado y convertirte en vergüenza de por vida.

–Lo que pasó con el Senador del PAN [Ismael García Cabeza de Vaca, quien fue captado durante una comparecencia en el Senado de la República hablando vía mensaje de celular de quererse “zumbar” a una joven] , este vergonzoso evento de que estaba chateando ahí…

–Ya con eso tienes. Pero no me sorprende, acuérdate de una cosa: el PAN ha sido muy consistente y el PAN parece que trae algo con toda esta onda sexual. Muchos de los diputados, por lo menos lo que ha sido público, requieren desfogues públicos relacionados con cuestiones sexuales para poder sentirse mejor porque, ¿no sé si fue la pasada o la antepasada legislatura aquella foto de que estaban en Vallarta los “diputeibols”? No sé si de alguna manera tengan alguna problemática en términos de no tener alguna manera de comportarse sexualmente en privado que los satisfagan y tengan que hacerlo de manera pública, no lo sé. Eso habría que consultarlo y pedir un análisis psicológico de los diputados.

–La chica ha sido entrevistada en varios medios de comunicación en donde ella dice que no sabe cómo llegó su foto ahí.

–La chica no es el asunto. Ni siquiera la metamos en el tema, porque otra vez es cambiar el tema a donde no tiene que ir. La chica en su lugar, ella hace lo que quiere, es su asunto. El tema es el Senador.

–El Senador y estas redes de trata Tatiana, ¿cómo llegó la fotografía de esta joven ahí? Ella dice que no tiene nada que ver con eso, sin embargo su foto estaba ahí, ¿no tendría que ser investigado esto?

–Yo no quiero desviar la atención a la chica. Si la chica quiere hacer algo para reclamar porque utilizaron su foto, que ella lo haga. El investigar es focalizar el problema a que la chica es el problema, cuando el problema es este pelado que tiene una necesidad sexual insatisfecha. Y no hay problema si la tiene insatisfecha, pero que no utilice el Senado para satisfacerla, ese es el punto.

–¿Deberían de tomarse cartas sobre el asunto en este tipo de casos de senadores, diputados?

–Híjole, es un asunto más ético y moral que legal, si así lo pudiéramos decir. Si él fuera mi representado, yo estaría pidiéndole cuentas de otra manera y a lo mejor estaría pidiendo que entrara su suplente, pero yo no vivo en Tamaulipas y no voté por él.

–Volviendo al tema de la Cámara de Diputados, me gustaría saber, ¿cuál es su agenda en la Cámara?

–Voy a ser un medio para poder que muchas de las iniciativas de la sociedad civil que están, con las cuales trabajé antes, puedan avanzar. Estamos con todo el electoral, todo el tema de candidaturas independientes, iniciativas ciudadanas, segunda vuelta electoral. Nivelación de cancha para los independientes, esta es una agenda personal que tengo pendiente, que quiero arrastrar y hacer que suceda junto con la sociedad civil, quitarles a los partidos políticos el dominio sobre la reelección de diputados, que no estén sometidos al yugo de ellos, sino que vaya por decisión de la propia población, es uno de los temas importantes. Voy a meterme en algunos temas de medio ambiente, especialmente en tema que tengan que ver en cómo lograr que el país pueda avanzar en términos de economía. Estas son algunas de las cosas que tengo planeadas en el corto plazo.

–¿Cómo le hará Morena, la fracción de Morena, para mantener una independencia del Ejecutivo federal, de AMLO como Presidente de la República? Ya que él ha dicho que va a respetar la independencia de cada poder.

–El reto de cualquier partido, y no necesariamente de Morena, cuando llegas al Gobierno federal es cómo ser un aliado cuando se requiere y cuándo ser un contrapeso cuando se requiere y eso es saber cómo estirar. Y vuelvo a repetir: los 30 millones de votos aprobaron legislativamente hablando una agenda y aprobaron presidencialmente otra agenda. Hay lugares en donde la agenda coincide y en la independencia no se trata de que por decir que porque eres independiente del Poder Ejecutivo vas a tener que estarte poniendo en contra cuando hay una agenda común. Y en donde tengamos que hacer los señalamientos, habrán de hacerse.

–Volviendo a sus aspiraciones Tatiana, y no quiero dejar pasar esta entrevista sin preguntarle: ¿qué planes tiene usted para un futuro? Se comenta mucho, ya la ha mencionado Judith Díaz [próxima coordinadora regional del Gobierno federal en Nuevo Léon] allá en Nuevo León de que usted o Alfonso Romo podrían ser candidatos a la gubernatura del estado?

–Fíjate nomás. Vamos a llegar apenas al 1 de octubre de 2018; falta el 2019, el 20 y 21, tres años. De aquí a tres años pueden pasar muchas cosas y siempre he dicho que me gusta trabajar en el presente. Cuando yo trabajo en el presente construyo mi futuro. Si me pongo a trabajar en el futuro, ni siquiera vivo mi presente. Entonces mi futuro es trabajar en mi presente.

–¿Entonces no tiene pensada una posible candidatura?

–Todos los días pienso muchas cosas y de las cosas que pienso actúo en el presente.

–¿Qué parte de su agenda tiene que ver con Nuevo León?

–Está medio curioso, porque llegué por la primera circunscripción y vivo en Nuevo León, entonces voy a trabajar en las dos vertientes: en Sinaloa, por ser la cuna de donde yo vengo, de hecho el próximo domingo estaré en Mochis; ahorita hemos juntado víveres y vamos a ir a Mochis ante la catástrofe que pasó en términos de agua. En Nuevo León voy a trabajar, estoy disponible en una oficina que abrimos el próximo primero de octubre, donde abrimos el espacio ciudadano, que así le hemos puesto, a la sociedad civil. Ahorita ya tenemos dos organizaciones de la sociedad civil que abre con nosotros, estamos terminando de definir la tercera. Tenemos un lugar grande para capacitación, abierto a la sociedad y soy un medio para que si coincide con lo que yo creo que podemos empujar, lo empujamos. Y ahí estoy.

–Ya para concluir, ahorita hablaba usted de que nos vemos en tres años, ¿qué tiene que hacer Morena para llegar a 2021 con la misma fuerza que tuvo el 1 de julio y conservar estos votos?

–Trabajar mucho, trabajar y trabajar más. No hay más. Mostrar que eres capaz de ir avanzando en lo que prometiste.