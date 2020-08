El Senador Samuel García, de NL, muestra actitud machista hacia su esposa en redes y lo critican

El legislador por Movimiento Ciudadano y su esposa se encontraban cenando costillas de cerdo en cuartos diferentes como parte del aislamiento requerido para evitar la propagación del Covid-19 que padece ella. Sin embargo, cuando la influencer mostraba a la cámara sus dedos manchados por la comida, el funcionario le comentó que estaba “enseñando mucha pierna” por traer un short de pijama

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo).– Usuarios de redes sociales han criticado y calificado de “machista” a Samuel García Sepúlveda, Senador del partido Movimiento Ciudadano (MC), a lo largo de este día, luego de que le pidiera a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez Cantú, no enseñar la pierna durante una transmisión en vivo.

Ayer, Mariana anunció que dio positivo a la prueba de Covid-19, por lo que aprovechó la noche para interactuar con sus seguidores a través de un live de Instagram, al que agregó a su ahora esposo.

Ambos se encontraban cenando costillas de cerdo en cuartos diferentes como parte del aislamiento requerido para evitar la propagación de la enfermedad. Sin embargo, cuando la influencer mostraba a la cámara sus dedos manchados por la comida, el funcionario le recalcó que estaba “enseñando mucha pierna” por traer un short de pijama.

“Súbete la cámara. Estás enseñando mucha pierna”, expresó Samuel García. “¿Cuál pierna? Sólo es la rodilla”, contestó su esposa con un gesto desconcertado.

En ese momento, el Senador volvió a repetirle que bajara su extremidad “porque estaba enseñando la pierna”. Mariana intentó reacomodarse en más de una ocasión y explicó que desde su cámara sólo veía el encuadre del cuello a su cabeza.

“Samuel” y “Mariana”: Por este video. pic.twitter.com/ABaYpZ4x35 — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) August 10, 2020

“Perdón, es que yo nada más me veo así. ¿Ya?”, preguntó a su esposo. “¡Que bajes la pierna! No andes enseñando la pierna”, gritó el político. “¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo ¿Ya?”, replicó la joven.

“Ay, nombre’. De verás”, finalizó ella. “Pues me casé contigo pa’ mí, no para que andes enseñando”, le dijo segundos después Samuel García.

Luego de que se compartiera el clip del video, internautas comenzaron a reaccionar a los dichos del Senador, y casi de inmediato se volvieron tendencia los nombres de la pareja.

“El machismo y mochisimo regiomontano es tan fuerte y tan grande que no creo que ‘pida disculpas’. Lo sé porque soy regia, afortunadamente ya no vivo en Monterrey ni soy así”, escribió la usuaria de Twitter Alexa Legorreta.

“¿Por qué se exponen así? En 30’ segundos, Samuel muestra su machismo y Mariana su sumisión. En un simple video de segundos acabamos de ver a una mujer ser violentada y controlada por un hombre machista que la trata como una cosa y una propiedad”, apuntó la diseñadora Sol Arriaga.

“No mames, Mariana Rodríguez debió de saber que Samuel García era un pendejo y un machista desde que llegó a la cena con una playera pitera de futbol, sea del equipo que sea, eso es naquisimo. Pero que vergas puedes esperar de los regios que son de ‘primer mundo’. #AmigaDateCuenta”, expuso el usuario Daniel Jiménez.

“Samuel García comiendo carne, regañando a su esposa por ‘mostrar pierna’, inmutable, convencido de que tiene razón, cerrando con: ‘me casé contigo para mí, no para que andes enseñando’. Ya sabíamos que era un machito, pero hoy su performance de macho norteño fue vomitivo”, tuiteó César Galicia.

“No, no es el siglo XIX. La violencia machista es actual. #YoEnseñoLoQueQuiera Condenables las acciones machistas del Senador de MC Samuel García vs su esposa Mariana Rodríguez, al ‘regañarla’ por ‘mostrar la rodilla’ durante una transmisión en vivo”, aclaró la cuenta Gatitos contra la desigualdad.

A raíz del mismo video, usuarios de Twitter volvieron tendencia los hashtags #YoEnseñoLoQueQuiera y #AmigaDateCuenta, con los que mostraron su apoyo a la influencer y le recomendaron divorciarse del Senador.

“Baja la cámara, Mariana. #YoEnseñoLoQueQuiera y estar casada/en relación no cambia la autonomía que tengo sobre mi cuerpo. Nadie más decide qué muestro, cuándo ni cómo. No queremos políticos machistas ni misóginos. Esos son los verdaderamente cancelados, #SamuelGarcia”, escribió la usuaria Daniela Arias.

Cientos de mujeres se unieron al trendig topic compartiendo fotos y argumentando que cada una decide sobre su cuerpo.

“Que no nos perdone @samuel_garcias ni ningún macho. #YoEnsenoLoQueQuiera”, declaró la usuaria Sofía Lameiro Díaz.

“#YoEnseñoLoQueQuiera Mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía. Yo soy mía. Que a todos les quede claro que las mujeres no somos propiedad de nadie, nosotras decidimos y eso no nos lo quita nadie, ni nos hace menos”, agregó la usuaria Sirena Milfuegos.

Jorge Álvarez Maynez, Secretario General de Acuerdos de MC también mostró su postura respecto al video protagonizado por la pareja neoleonense. En ella, expresó que muchas veces se esconde el machismo se esconde en humor, por lo que consideramos que son expresiones que no lastiman. Sin embargo, consideró que es un tema que debe tomarse enserio y señaló García Sepúlveda que debería hacer reflexiones al respecto.

“Una buena cantidad de agresiones y expresiones de violencia contra las mujeres se han escondido en el “humor” y la presunta ligereza con la que las repetimos. Este es el momento para entenderlo, tomarlo en serio y rectificar, @samuel_garcias. No hay margen para la incongruencia”, escribió.

El Secretario expuso en otro tuit que el problema del machismo en México involucra a millones de personas que aún normalizan la violencia de género.

“Y lo que hace Samuel por supuesto que lo hemos hecho millones. ‘Chistes’ homófobos, misóginos y racistas. ¿Pero con qué cara vamos a creernos capaces de cambiar al país si nosotros mismos no somos capaces de abandonar esas vergonzosas expresiones de violencia?”, finalizó.

Luego de las declaraciones de su compañero militante, Samuel García aclaró que ya se disculpó con su pareja y dijo estar de acuerdo en que no debe verse como normal algo que perjudica la libertad de las mujeres.

Agradeció a las y los internautas que le señalaran este tipo de actitudes que “no son correctas y tienen que parar”.

“De acuerdo @AlvarezMaynez, las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar”, señaló en su cuenta de Twitter.

Mariana Rodríguez, influencer y esposa del Senador Samuel García, dio a conocer que dio positivo en el test de coronavirus.

A través de sus historias de Instagram, Mariana Rodríguez dio a conocer el suceso, revelando que hace pocos días comenzó con los síntomas de la COVID-19.

Posteriormente, puntualizó que en un principio todo fue como “una gripa” y posteriormente perdió el gusto y el olfato.

Respecto a Samuel García, la influencer dio a conocer que éste ya se realizó la prueba y decidió aislarse para evitar contagios. Después, informó que ella y su esposo viajarían a Monterreal para celebrar el aniversario de los padres del Senador, a quienes mandó felicitaciones y lamentó no poder acompañarlos.

Esta no es la primera ocasión en que la pareja protagoniza un escándalo en redes sociales.

En los últimos días de marzo de este año, y días después de asegurar que el Gobierno federal maquillaba las cifras de contagios por coronavirus en México, el Senador de Movimiento Ciudadano se casó entre abrazos y besos en la Catedral Metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

En la Catedral se dieron cita pocos invitados que presenciaron la celebración a puerta cerrada. Imágenes difundidas en las redes sociales de Samuel García y su pareja, la influencer Mariana Rodríguez, muestran que hubo besos y abrazos.

En su cuenta de Instagram, el legislador detalló que, por respeto al momento que vive el país, decidió, junto con su pareja, no dar a conocer su boda —que estaba planeada originalmente para el 16 de mayo—.

“Por respeto al momento que viven México y Nuevo León, habíamos decidido no comunicar esto hoy. Pero entendemos que somos personas públicas y sabemos que algunos medios ya han filtrado algunas fotos”, explicó en su red social.

Sin embargo, días más tarde pidió al Subsecretario Hugo López-Gatell que “no mintiera más” sobre las cifras de COVID-19 en el país.

“Nuevo León no podrá cuestionar al Subsecretario Hugo López-Gatell durante la reunión con senadores, pero sí protestamos a nombre de los neoloneses, alzamos la voz y la pancarta. No más mentiras”, escribió García Sepúlveda.

“¿Va López-Gatell a abrir los modelos de análisis del coronavirus a expertos independientes? ¿Permitirá el escrutinio de expertos independientes o seguirán adelante informando bajo la sospecha del ocultar la realidad del país?”, agregó en su cuenta de Twitter. Los mensajes estuvieron acompañados de una foto con la pancarta en la que pedía detener “las mentiras”.

La manifestación de Samuel García Sepúlveda ocurrió durante la comparecencia de López-Gatell ante el Senado. Sin embargo, el Internet se volvió en su contra y cientos de personas le recordaron que él se casó durante la pandemia, lo que era una conducta irresponsable por parte de un servidor público. Las respuestas que recibió fueron tantas que se volvió tendencia en pocas en horas en Twitter.

“NO SOY FEMINISTA, LAS MUJERES ME HACEN SUFRIR”

En diciembre pasado, Mariana Rodríguez Cantú dio de qué hablar al dar su opinión acerca del feminismo, un tema que ha tomado fuerza en los últimos meses y que ha generado acalorados debates entre quienes lo apoyan y los que no.

La ahora esposa del militante del partido Movimiento Ciudadano dijo que ella no se puede llamar feminista puesto que han sido las mismas mujeres quienes la hecho sufrir a lo largo de su vida.

Sin embargo, dijo estar totalmente en contra de los feminicidios y exigió que caiga todo el peso de la ley para aquellos que violentan a las mujeres:

“Los feminicidios son un tema serio y que no puede seguir, Estoy en contra de los feminicidios, siento que es un tema que se tiene que legislar y parar”.

“Si alguien me ha hecho sufrir y batallar a lo largo de mi vida han sido mujeres y pues como que no soy muy feminista en ese aspecto”, dijo Mariana Rodríguez.

MARIANA SUGIERE ENVIAR A EMPLEADAS DOMÉSTICAS A CURSO

Mariana Rodríguez Cantú causó polémica en agosto del 2019 luego de subir un video en Instagram donde cuenta que tomó un curso de labores domésticas.

“Se llama ‘En casa’ y está bien padre porque te enseñan todo: cómo tender una cama, cómo lavar un baño, lavar, planchar, etc. Hay muchas cosas que aunque piensas que las sabes, hay mucho detrás y lo puedes hacer todavía mejor”, dijo la influencer.

Además, la joven recomendó a sus seguidores enviar a las empleadas de su casa a dicho curso “para capacitarlas”.

El video se volvió viral y provocó reacciones de burla entre los usuarios de redes sociales.

A penas en julio, Cantú protagonizó otro video viral por relatar las “tragedias” de su vida, como cuando perdió sus chanclas, cuando se le cayó un iPhone en el agua, y cuando se le cayó el “San Benito” de su pulsera.

“Todos esos obstáculos que me han tocado vivir y que ustedes han sido parte de ellos”, recordó la regia.

SENADOR PRESUME VIAJE

El pasado 11 de abril del 2019, el Senador por Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, aprovechó un viaje a Qatar, al que fue enviado por la Cámara Alta, para dar un paseo por algunos sitios de la capital de ese país, Doha. Compartió las fotografías de su recorrido turístico en su cuenta de Instagram.

Estando allá, compartió un video con sus seguidores donde criticó al Gobierno “chafa” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por no bajar los precios de los combustibles y destacó que en esa nación el combustible cuesta 8 pesos por litro.

El legislador acudió a la 140 Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) y Reuniones Conexas que se llevó a cabo en Doha, Qatar, del 6 al 10 de abril. La UIP es una organización internacional de los parlamentos y, según su página web, es financiada principalmente por sus miembros con fondos públicos.

El legislador documentó su viaje a través de sus redes sociales, sobre todo en Instragram, donde compartió una fotografía desde su salida de México, su llegada a Doha, y sus participaciones en el encuentro. “Un orgullo representar a México en la Asamblea 140 en DOHA”, escribió.

Como se puede observar en sus redes, el legislador se dio tiempo para pasear por la ciudad. Publicó una fotografía en el Museo Nacional de Qatar, frente al edificio Burj de Qatar, en la que presume la “Venecia” de Qatar.

El legislador presumió en su cuenta fotografías del viaje, la primera imagen que compartió fue de hace seis días, desde el avión que abordó. En diferentes días compartió seis fotografías con edificios emblemáticos del lugar a sus espaldas, como la torre de Doha y acompañó la imagen con la descripción: ”El 5/11 no falla ni en Qatar. Detrás de mí el edificio pepino, en la noche prende NARANJA”.

-Con información de Vanguardia