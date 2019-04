DÍA DEL LIBRO 2019

El Siglo 20, Siglo de oro de la literatura mexicana: Geney Beltrán

Asegura el coordinador nacional de literatura del INBA que en el Siglo 21 continúa la alta calidad de los textos mexicanos

Héctor Guardado

(Primera de dos partes)

El sinaloense Geney Beltrán Félix, considerado uno de los más importantes críticos de literatura de México, junto con Christhopher Domínguez, asegura que por la calidad y cantidad de las obras y autores, el Siglo 20 se le puede considerar el Siglo de oro de la literatura mexicana.

“Yo diría que la literatura mexicana del siglo 20 es el Siglo de oro de nuestras letras, la gran figura de Sor Juana Inés de la Cruz, en la Colonia, es muy poderosa, hubo autores sobresalientes en la segunda mitad del Siglo 17, pero la constelación de autores que conoció México en el Siglo pasado (20) es de altísimo nivel”, compartió.

“México ha sido un País muy abierto a las propuestas culturales de Sudamérica, Europa y Estados Unidos, desde Alfonso Reyes y el grupo de Los Contemporáneos, que desarrollaron sus textos en las décadas de los 20 y 30, que fueron autores que tuvieron como referentes y se abrieron al conocimiento de autores franceses, ingleses, estadounidenses y por supuesto la literatura española y francesa”, expresó el literato.

Y esa apertura fue muy importante porque creó un ámbito cosmopolita en la vida literaria mexicana. “Provocó de una manera inconsciente que se creara un perspectiva crítica plural, abarcante y eso enriqueció el quehacer de los escritores mexicano”.

El también editor y escritor mencionó que las literaturas de la Latinoamérica que están destacando en este momento son las de México y Argentina.

“La literatura mexicana y argentina están en un momento muy alto, lamentablemente no estoy tan al día con autores ecuatorianos, peruanos, colombianos, conozco la literatura española y no me entusiasman mucho varias cosas que he leído, lo que pasa en México es que se están cosechando resultados muy positivos, producto de un mecenazgo estatal que lleva ya tres décadas”, comentó.

“La presencia que tienen artistas visuales, cineastas, guionistas mexicanos en el mundo tiene que ver con que a lo largo del Siglo 20 México construyó una infraestructura cultural: universidades, instituciones académicas, lo que no construyó fue un público que consuma bienes culturales, eso es lo que nos falta y se tiene que trabajar en ello”.

Continúa la calidad en el Siglo 21

“A pesar de lo polémico que son las becas que otorga el Fondo Nacional para la cultura y las artes hay que decir que es un modelo único en Latinoamérica que funciona, no solo a los escritores en general a lo artistas de México les ha dado la oportunidad de dedicarse más integralmente a la creación”, dijo.

“Yo me dediqué hasta hace pocos años a reseñar la literatura contemporánea, era brutal porque tienes que leer muchos libros, pero identifiqué voces muy valiosas, eso me permite decir que hay una continuidad de ese momento altísimo que fue el siglo 20 para México”, consideró.

“Digamos del grupo de contemporáneos a la generación de la Casa del Lago hay una sucesión de figuras que dieron libros de altísima calidad para la literatura mexicana, esa calidad existe todavía en las generaciones recientes, nos falta perspectiva para hacer juicios, pero ahí están las obras”, añadió Beltrán Félix.

La canonización de escritores

“La canonización se corta con la Casa del Lago porque se necesita tiempo para tener perspectiva y poder dimensionar la obra de un escritor, creo que la canonización de la generación posterior a la Casa del Lago se está definiendo, está en proceso”, consideró.

* Mañana continúa Literatura, el canon que viene