El sindicato de GM en EU declara la mayor huelga en 12 aÃ±os; â€˜es nuestro Ãºltimo recursoâ€™, dice

Washington (SinEmbargo).– El sindicato United Auto Workers (UAW), el mayor del sector automotriz, convocó este domingo a la huelga a 48 mil trabajadores del gigante General Motors (GM), por lo que enfrenta a la compañía a su primera huelga en todo Estados Unidos en 12 años.

“No nos tomamos esto a la ligera (…) Es nuestro último recurso”, aseguró Terry Dittes, el vicepresidente del sindicato y encargado de las relaciones con GM, durante una rueda de prensa en Detroit, la sede del que fuera el primer productor mundial de automóviles en el siglo XX.

Dittes anunció que la huelga comenzará pasada la medianoche del domingo, cuando expira un acuerdo laboral alcanzado hace cuatro años y cuya renovación estaba siendo negociada.

Local Union leaders from across the nation met Sunday morning after the 2015 General Motors collective bargaining agreement expired Saturday night and opted to strike at midnight on Sunday. https://t.co/VYJTnzTqqn