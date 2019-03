El sindicato es para defender los derechos de los trabajadores, no sus abusos: Estrada Ferreiro

El Alcalde de Culiacán sostuvo que sean sindicalizados o no, quien esté en la nómina del Ayuntamiento deberá estar trabajando, además afirmó que quien esté ganando menos de 2 mil 500 pesos al mes, se le pagará cuando menos el doble

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ El sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán está para defender los derechos de los trabajadores, no de sus abusos, afirmó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de Culiacán compartió esto luego de que una serie de trabajadores se manifestaron porque no se les estaba entregando un bono ni actualización salarial, sin embargo Estrada Ferreiro explicó que ya no habrá bonos para nadie, y que todos los trabajadores que devenguen un sueldo menor a dos mil 500 mensuales, cuando menos se les subirá al doble.

“Es muy fácil, que vayan conmigo al despacho y platicamos, osea, no los he visto, no me han reclamado...a quien se le ordene trabajar, y no trabaje, sí va a ser despedido, eso es la ley, no tengo porque dar órdenes de eso, pero si una persona no trabaja, se le va a despedir y no creo que el sindicato lo vaya a defender; el sindicato es para defender trabajadores de sus derechos, no de sus abusos”, detalló.

El Presidente Municipal dijo también que quien no labore será despedido, sin importar si es perteneciente al sindicato o no.

Añadió que no puede hacer actualizaciones salariales de manera oficiosa porque aún están detectando posibles aviadores en la Comuna, por lo que quien esté percibiendo un sueldo menor a dos mil 500 pesos al mes, lo invitó a presentarse ante su oficina para que se le aumente.

“Todas las personas que ganaban, o están ganando 595 pesos semanales, o menos de 2 mil 500 pesos al mes, van a ganar el doble, de aseo y limpia y parques y jardines específicamente”, mencionó.

Añadió que los bonos se acabaron, ya que había empleados que ganaban más por los bonos que por su trabajo en lo general.

“Si ellos ganaban o les pagaban por decir algo, algún peso por tonelada extra de basura, eso no está en el sueldo, ni es parte de una compensación, no sé, yo creo que puede ser eso...no por estar en aseo y limpia tienen poquito sueldo, hay quienes ganan 10 mil pesos, 12 mil pesos”, expresó.

“Esa gente que ganaba 2 mil pesos, puede que tenga un complemento de 10 mil, y por supuesto que a ellos no le vamos a dar un aumento de nada, pero ese tipo de gente sería de alguna forma privilegiados por gobiernos anteriores”, agregó.